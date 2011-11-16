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۲۵ آبان ۱۳۹۰، ۲۱:۵۲

تویسرکانی:

سند دار شدن همه عرصه های کشور ضروری است

سند دار شدن همه عرصه های کشور ضروری است

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر لزوم سند دار شدن همه عرصه های کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد تویسرکانی عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری بم با اشاره به لزوم از بین بردن خلاء های مالکیتی گفت: همه عرصه های کشور باید سند دار شوند.

تویسرکانی ادامه داد: دستگاههای متولی حفاظت از بیت المال باید نقشه های مربوط به حدود مالکیت ها را تهیه کنند.

وی میانگین مراجعات مردم برای دریافت هر خدمت را سه مرتبه عنوان کرد و ابراز داشت: باید تدبیری اندیشیده شود که میانگین این مراجعات کم شود.

این مسئول بیان داشت: در حال حاضر با توجه به وضعیت موجود مردم 100 میلیون مراجعه برای دریافت خدمت دارند که این تعدا د باید به 30 میلیون کاهش پیدا کند.

تویسرکانی با اشاره به مشکلات و سختی های کار در مناطق محروم ابراز داشت: بیشترین منابع باید برای رفع مشکلات این مناطق به کار گرفته شود.

کد مطلب 1461763

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