نمایش "چی بهتره" با استقبال پرشور کودکان آملی مواجه شد

به گزارش خبرنگار مهر، این اثرهنری را مرضیه برزگر کارگردانی کرده و ابوالقاسم جعفری نویسنده آن بود.

نمایش کودکانه " چی بهتره " کاری از گروه هنری تالیکاگ به مدت چهار روز در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی وهنری امام خمینی (ره) ارشاد آمل به روی صحنه رفت.

کارگردان نمایش کودکانه چی بهتره در این خصوص گفت: موضوع این اثر هنری، قانع بودن در زندگی به توانمندیها، استعدادها و داشته های خود، تلاش برای رسیدن به اهداف والای زندگی بوده است.

مرضیه برزگر افزود: این نمایش هنری همه روزه در سه سانس صبح وعصر برای دانش آموزان اجرا شد.

وی ادامه داد: تهیه کننده این نمایش هنری،موسسه فرهنگی وهنری آفرینش هنرشهرستان آمل بوده است.