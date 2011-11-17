تیم وحدت ساری نخستین پیروزی والیبال دسته یک کشور را جشن گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم وحدت ساری در هفته سوم این مسابقات شامگاه چهارشنبه در سالن تختی ساری میزبان تیم عصر چوب زنجان بود و با نتیجه سه بر صفر میهمان خود را با شکست بدرقه کرد.

دو تیم عصر چوب زنجان و وحدت ساری، درحالی در هفته سوم این مسابقات به مصاف هم می روند که دو تیم در پایان هفته دوم بدون کسب پیروزی در جدول رده بندی گروه الف مسابقات لیگ دسته یک والیبال باشگاههای کشور به ترتیب در رده های ششم و هفتم قرار داشتند.

تیم وحدت ساری با این پیروزی با ارزش خانگی سه امتیازی شد و در پایان هفته سوم این مسابقات با انجام دو بازی به رده پنجم جدول رده بندی گروه هفت تیمی این مسابقات صعود کرد.

تیم وحدت ساری که نخستین حضورخود در مسابقات لیگ دسته یک باشگاههای کشوررا تجربه می کند، در هفته نخست به لطف هفت تیمی بودن گروه الف این مسابقات، با قرعه استراحت مواجه شد و در هفته دوم برابرتیم کاله دیگر تیم مازندان سه بر صفر شکست خورد.

تیم کاله دیگرنماینده مازندران در این مسابقات در هفته سوم با قرعه استراحت مواجه شد. کاله ای که در دو بازی گذشته خود پیروزی شد و برحسب معدل امتیازی در رتبه دوم جدول قرار دارد.

تیم های کاله جوان مازندران و وحدت ساری در هفته چهارم این مسابقات دوم آذرماه در دیدارهای خارج از خانه ،میهمان تیمهای عصر چوب زنجان و صنعت گاز سرخس هستند.

مسابقات لیگ دسته یک والیبال مردان باشگاههای کشور، با شرکت 14 تیم در دو گروه از 11 آبان آغازشده و تا 27 اسفند امسال ادامه دارد.