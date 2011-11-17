مسجد جامع بابل در آتش سوخت/ خسارت 100 میلیونی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر اتصال سیم برق، آتش سوزی مسجد جامع بابل 100 میلیون تومان خسارت بر جا گذاشت.

رئیس اداره میراث فرهنگی وگردشگری بابل بیان داشت: به دلیل مرمت مسجد جامع بابل، نمازگزاران این مسجد با برپا کردن چادر در حیاط مسجد به اقامه نماز می‌پرداختند که به دلیل انتقال بخاری به چادر، روشن بودن بخاری سبب اتصال سیم برق و متعاقب آن آتش سوزی مسجد شد.

محمد دهستانی افزود: آتش‌سوزی در ضلع شمالی مسجد سبب از بین رفتن دیوار، پنجره و وسایل داخل آن شد.

وی افزود: برآورد کلی خسازت آتش سوزی مسجد جامع بابل توسط کارشناسان آتش‌نشانی بابل دردست بررسی است.

وی تصریح کرد: بنا به نظر کارشناسان آتش نشانی بابل، آتش سوزی مسجد جامع بابل بیش از 100 میلیون تومان خسارت برجا گذاشت.

دهستانی افزود: حدود 100 میلیون تومان اعتبار استانی برای مرمت و بازسازی مسجد جامع بابل مصوب شده بود که با تخصیص 50 میلیون تومان اعتبار کار مرمت و بازسازی این مسجد که یکی از بزرگترین مساجد جامع مازندران است از هفته گذشته آغاز شد.

به گزارش مهر، مسجد جامع بابل که قدمت بیش از 500 ساله دارد یکی ازبزرگترین مساجد جامع مازندران است و به عنوان مهمترین پایگاه مذهبی بابل محسوب می‌شود که در ایام مختلف ازجمله ماه مبارک رمضان، محرم و صفر مملو از نمازگزاران بابلی است.

با توجه به اینکه بعد از گذشت دو سال مرمت و بازسازی این مسجد از یک هفته گذشته توسط میراث فرهنگی بابل آغاز شده بود متاسفانه روز گذشته بر اثر اتصال سیم برق، درآتش سوخت.



