تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه بیست و ششم آبان‌ماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیستم ذیحجده سال 1432 هجری قمری و هفدهم نوامبر سال 2011 میلادی.

- مرحله گروهی مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

گروه A:

* السد لبنان - سپاهان ایران، ساعت 12، ورزشگاه دمام

* الاهلی قطر - الفحیحل کویت، ساعت 16، ورزشگاه دمام

* مظهر عربستان - الاهلی امارات، ساعت 18، ورزشگاه دمام

گروه B:

* الجیش قطر - الشباب کویت، ساعت 14، ورزشگاه دمام

* نفت جنوب عراق - الصداقه لبنان، ساعت 16، نائف بن عدالعزیز

* ذوب آهن ایران - خلیج عربستان، ساعت 20، ورزشگاه دمام

- هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه "الف":

* صنعت ساری - پیکان تهران، ساعت 14، ورزشگاه شهدای ساری

* مس رفسنجان - استیل آذین سمنان، ساعت 14، ورزشگاه تختی رفسنجان

* ابومسلم مشهد - شهرداری بندرعباس ، ساعت 14، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد

* فولاد یزد - اتکای گلستان، ساعت 14، ورزشگاه شهید نصیری یزد

* سایپای شمال - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* داماش ایرانیان - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14، ورزشگاه کارگران تهران

گروه "ب":

* شهرداری یاسوج - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14، ورزشگاه تختی یاسوج

* گل‌گهر سیرجان - کهر زاگرس لرستان، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

* برق شیراز - نساجی مازندران، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

* ماشین سازی تبریز - کاوه تهران، ساعت 14، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* آلومینیوم هرمزگان - استقلال صنعتی، ساعت 14، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* نفت مسجد سلیمان - پاس همدان، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی نفت مسجد سلیمان