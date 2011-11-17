تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه بیست و ششم آبانماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیستم ذیحجده سال 1432 هجری قمری و هفدهم نوامبر سال 2011 میلادی.
- مرحله گروهی مسابقات هندبال جام باشگاههای آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
گروه A:
* السد لبنان - سپاهان ایران، ساعت 12، ورزشگاه دمام
* الاهلی قطر - الفحیحل کویت، ساعت 16، ورزشگاه دمام
* مظهر عربستان - الاهلی امارات، ساعت 18، ورزشگاه دمام
گروه B:
* الجیش قطر - الشباب کویت، ساعت 14، ورزشگاه دمام
* نفت جنوب عراق - الصداقه لبنان، ساعت 16، نائف بن عدالعزیز
* ذوب آهن ایران - خلیج عربستان، ساعت 20، ورزشگاه دمام
- هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه "الف":
* صنعت ساری - پیکان تهران، ساعت 14، ورزشگاه شهدای ساری
* مس رفسنجان - استیل آذین سمنان، ساعت 14، ورزشگاه تختی رفسنجان
* ابومسلم مشهد - شهرداری بندرعباس ، ساعت 14، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد
* فولاد یزد - اتکای گلستان، ساعت 14، ورزشگاه شهید نصیری یزد
* سایپای شمال - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
* داماش ایرانیان - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14، ورزشگاه کارگران تهران
گروه "ب":
* شهرداری یاسوج - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14، ورزشگاه تختی یاسوج
* گلگهر سیرجان - کهر زاگرس لرستان، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
* برق شیراز - نساجی مازندران، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز
* ماشین سازی تبریز - کاوه تهران، ساعت 14، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* آلومینیوم هرمزگان - استقلال صنعتی، ساعت 14، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* نفت مسجد سلیمان - پاس همدان، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی نفت مسجد سلیمان
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