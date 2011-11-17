دانشگاه پیام نور پاسخگوی نیازهای پژوهشی دانشجویان باشد

سید علی اکبر طاهایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشگاه پیام نور به عنوان یک بنگاه بزرگ آموزشی در راستای پاسخگویی به نیاز علم اندوزی و دانش پژوهی جوانان ما پاسخ خوبی دارد.

وی در توصیف وضعیت علمی و پژوهشی دانشگاه پیام نور مازندران اذعان داشت: در مازندران بخشی از دانش پژوهان ما در این بنگاه بزرگ آموزشی به تحصیل اهتمام دارند و موفقیت های متعددی توسط دانشجویان پیام نور در عرصه های علمی و المپیاد به دست آمد.

استاندار مازندران ادامه داد: این موفقیت ها حاکی از توجه به بنیاد علمی، پژوهشی و تحقیقی در این مرکز مهم آموزش عالی است.

طاهایی با تاکید اینکه بار دیگر مازندران در ماه آینده میزبان یکی از بزرگترین رخدادهای علمی و پژوهشی دانشگاه پیام نور کشور است، افزود: دومین المپیاد رباتیک دانشجویان دانشگاه های پیام نور کشور از 20 آذرماه سال جاری در مجتمع آموزشی شرکت نفت شهرستان محمودآباد برگزار خواهد شد که دانشجویان ساعی و پرتلاش پیام نور ایده ها، دستاوردها و نتایج افکار خود را ارائه می کنند.

وی افزود: این رویداد مهم نشان دهنده این است تا این دانشگاه در حوزه علوم دقیقه هم همانند علوم انسانی همپای سوابق و پشتوانه ای که در آن شاخه از علوم دارد.

طاهایی، پیشرفت دانشگاه پیام نور در حوزه علوم پایه نظیر فیزیک، شیمی و شاخه های فنی و مهندسی را امیدوار کننده دانست.

وی در مورد نیاز علم و ورزش به یکدیگر بیان داشت: علم ناشی از شادابی یک ذهن پویا و فعال است، قوه ای که خداوند در وجود انسان قرار داده تا به عنوان ممیز انسان با دیگر موجودات به ودیعه گذاشته شود.

استاندار مازندران با اعلام اینکه در دین اسلام به عقل و فکر و اندیشه ورزی بسیار توصیه شده است، افزود: قوه فکر و عقل در بدن سالم و پرنشاط امکان تحول یافته و به اندیشه ای عمیق، ژرف و مانا تجلی می یابد به همین دلیل بین بدن سالم و عقل پویا یک ارتباط تنگاتنگ می بینیم.

طاهایی اضافه کرد: برجسته ترین بزرگان پیامبران، امامان و عالمان دینی به امر ورزش تاکید جدی داشتند که اوج انسانهای اندیشه ورز و توانمند به لحاظ جسمانی بودند، وقتی که از امام علی(ع) سخن به میان می آید از یک سو نهج البلاغه و از سوی دیگر توانمندی و قهرمانی آن حضرت در مدیریت و فرماندهی در جنگل هایی همراه پیامبر و بعد ایشان در حفاظت از کیان انقلاب در افکار تداعی می شود.