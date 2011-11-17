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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۹:۴۵

همایش ولایت و بیداری اسلامی در ساری برگزار شد

همایش ولایت و بیداری اسلامی در ساری برگزار شد

ساری - خبرگزاری مهر: همایش ولایت و بیداری اسلامی در دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) در ساری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر صداقتی پور سرپرست دانشکده فنی امام محمد باقر (ع) شامگاه چهارشنبه در این همایش اظهار داشت: با رهبری ولی امر مسلمین جهان، شاهد سقوط نظام سلطه در جهان خواهیم بود.

وی افزود: جنگ تحمیلی، هشت سال دفاع مقدس را برای ما به ارمغان آورد و حضور بسیجیان در جبهه ها سبب بروز موفقیت های زیادی برای کشور شد.

صداقتی پور گفت: امروز که شرایط جنگ نرم بر کشور حاکم است باید بیداری اسلامی و بصیرت در نسل جوان گسترش یابد.

حجت الاسلام قاسمی طوسی از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه با تبریک دهة ولایت و با بیان حوادث غدیر خم و ولایت مولای متقیان علی (ع) و تشریح بیداری اسلامی مردم منطقه اظهار داشت: غدیر خم رازی را در خود دارد و این راز تنها با تراز آسمانی قابل سنجش است.

وی با مقایسه نظام فرو پاشی شده شرق و نظام درحال فرو پاشی غرب افزود: پیامبر(ص) می خواست بیداری اسلامی را  به دست حضرت علی (ع) تحقق بخشد.

این همایش با همکاری اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ساری و دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری برگزار شد.

جشن عید سعید غدیرخم، با مداحی دلنواز کربلایی حسین جلالی، مداح اهل بیت گرامی داشته شد.

کد مطلب 1461776

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