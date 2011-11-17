همایش ولایت و بیداری اسلامی در ساری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر صداقتی پور سرپرست دانشکده فنی امام محمد باقر (ع) شامگاه چهارشنبه در این همایش اظهار داشت: با رهبری ولی امر مسلمین جهان، شاهد سقوط نظام سلطه در جهان خواهیم بود.

وی افزود: جنگ تحمیلی، هشت سال دفاع مقدس را برای ما به ارمغان آورد و حضور بسیجیان در جبهه ها سبب بروز موفقیت های زیادی برای کشور شد.

صداقتی پور گفت: امروز که شرایط جنگ نرم بر کشور حاکم است باید بیداری اسلامی و بصیرت در نسل جوان گسترش یابد.

حجت الاسلام قاسمی طوسی از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه با تبریک دهة ولایت و با بیان حوادث غدیر خم و ولایت مولای متقیان علی (ع) و تشریح بیداری اسلامی مردم منطقه اظهار داشت: غدیر خم رازی را در خود دارد و این راز تنها با تراز آسمانی قابل سنجش است.

وی با مقایسه نظام فرو پاشی شده شرق و نظام درحال فرو پاشی غرب افزود: پیامبر(ص) می خواست بیداری اسلامی را به دست حضرت علی (ع) تحقق بخشد.

این همایش با همکاری اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ساری و دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری برگزار شد.

جشن عید سعید غدیرخم، با مداحی دلنواز کربلایی حسین جلالی، مداح اهل بیت گرامی داشته شد.