تنها به فکر برد هستیم / کاوه و داماش فرقی برای ما ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار شیروند در خصوص بازی آتی این تیم مقابل کاوه تهران گفت: برای بازیکنان ماشین سازی تبریز مهم نیست که با چه تیمی بازی داریم هدف ما پیروزی در میدان است، چه در برابر کاوه و یا پاس و یا هر تیم دیگری .

شیروند افزود: روز پنج شنبه و در برابر تیم کاوه تهران برای برد به میدان می رویم و امیدواریم در حضور تماشاگران و طرفداران خونگرم ماشین سازی بازی خوبی را به نمایش بگذاریم .

وی با اشاره به بازی این تیم در برابر پاس همدان گفت: هرچند می دانستیم که بازی سختی در برابر پاس خواهیم داشت ولی باور کنید به مساوی حتی فکر هم نمی کردیم و برای کسب سه امتیاز وارد میدان شدیم .

این بازیکن تیم ماشین سازی تبریز افزود: بودن رسول خطیبی، انگیزه مضاعفی به همه بازیکنان می دهد و ما همه همدل و برادرانه به دنبال تحقق اهداف تیم و باشگاه هستیم .

شیروند با اشاره به همدلی و اتحاد بازیکنان ماشین سازی تبریز گفت: من در هیچکدام از تیم هایی که تاکنون عضویت داشتم، صمیمیتی را که الان در بین بازیکنان ماشین سازی تبریز وجود دارد را ندیده بودم، از اینکه در تیم ماشین سازی تبریز بازی می کنم احساس غرور و شادی می کنم .

وی افزود: من از زمانی که در سپاهان بازی می کردم آقا رسول را می شناختم و همین شناخت من از ایشان بود که باعث شد به دعوت ایشان به ماشین سازی بیایم .

شیروند در ادامه از هواداران ماشین سازی درخواست کرد با حضور در ورزشگاه انگیزه مضاعفی را برای بازیکنان ماشین سازی در بازی های خانگی تیم مهیا کنند.