ماشین سازی امتیاز خانگی از دست نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول خطیبی اظهار داشت: در دسته اول تیم صدر جدولی و انتهای جدولی نداریم و با توجه به حساسیت همه بازیها نباید هیچ مسابقه ای را آسان بگیریم.

وی افزود: هر چه قدر که بازی با تیم پاس برای ما حساسیت داشت به همان اندازه باید به بازی در برابر کاوه تهران اهمیت دهیم.

خطیبی تاکید کرد: با توجه به اینکه تیم کاوه تهران شاهد تغییرات در کادر مربیگری خود بوده است لذا بازیکنان این تیم از انگیزه زیادی برخوردار هستند بنابراین پیکار سختی در برابر این تیم خواهیم داشت.

وی با اشاره به بازی های آینده تیمش در برابر نیروی زمینی و داماش گیلان، افزود: در هفته هشتم جام آزادگان به مصاف تیم نیروی زمینی خواهیم رفت و بعد از آن نیز باید در چارچوب مسابقات جام حذفی به مصاف تیم داماش گیلان برویم.

سرمربی موفق تیم فوتبال ماشین سازی تبریز در خصوص میزان آمادگی تیمش برای رویارویی با کاوه تهران، افزود: بدون محروم و مصدوم به مصاف کاوه خواهیم رفت و یقینا تماشاگران شاهد یک بازی سراسر هجومی از تیم ماشین سازی تبریز خواهند بود.

خطیبی خطاب به تماشاگران فهیم ماشین سازی تبریز اظهار داشت: هواداران شاهدند که تیم ماشین سازی تبریز در این فصل نتایج خوبی در مسابقات بدست آورده و بازیکنان به پیراهن تیم ارزش، احترام و اهمیت قائلند.

سرمربی تیم ماشین سازی تبریز با دعوت از هواداران جهت حضور پرتعداد در ورزشگاه یادگار امام، افزود: حضور تماشاگران در بازیهای خانگی انگیزه مضاعفی به بازیکنان می دهد و امیدوارم با حضور پرشور تماشاگران، شاهد اوج گیری ماشین سازی همانند دهه 60 و 70 باشیم.