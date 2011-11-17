امضای 51 تفاهم نامه در همایش فرصت های سرمایه گذاری اهر

به گزارش خبرنگار مهر،‌ رضا صدیقی شامگاه چهارشنبه در اولین همایش فرصت های سرمایه گذاری اهر گفت: در این همایش که با استقبال سرمایه گذاران از اقصی نقاط میهن اسلامی و اهریهای مقیم پایتخت، مرکز استان و سایر شهرها همراه بود، بیش از 700 نفر از سرمایه گذار شرکت کرده بودند.

رئیس همایش فرصتهای سرمایه گذاری شهرستان اهر گفت: در این همایش سرمایه گذاران ضمن آشنایی نسبی با مزیت های منطقه در حوزه کشاورزی، صنعت و معدن، امور زیربنایی و گردشگری و صنایع دستی از پتانسیل های منطقه در این حوزه بازدید و اعلام آمادگی کردند در راستای امضای تفاهم نامه با دست اندرکاران همایش و دستگاههای اجرایی بزودی برنامه های خود را در خصوص مفاد تفاهم نامه ها عملیاتی کنند.

وی گفت: در این راستا 19 تفاهم نامه همکاری در حوزه صنعت، تجارت، معدن که از مهمترین آنها می توان به مجتمع تولید میلگرد فولادی، کارخانه کنسانتره انجرد، تغلیظ مس مزرعه، تولید قند طعم دار، صنایع بسته بندی و سورتینگ میوه، آهک هیدراته، فرومولیبدن، نان صنعتی، فرآوری میوه، مولد برق و 25 تفاهم نامه کشاورزی شامل: مرغداری، گاوداری صنعتی، کشت گیاهان دارویی و... و پنج تفاهم نامه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی شامل: ایجاد هتل چهارستاره، خانه سنتی، مجتمع رفاهی بین راهی و در امور شهری و زیربنایی مجتمع خدماتی، پارکینگ طبقاتی و یک تفاهم نامه در بهداشت و درمان شامل: کلنیک و درمانگاه شبانه روزی اشاره کرد.

صدیقی افزود: برای اجرای این طرح ها بالغ بر چهار هزار میلیارد ریال اعتبار و زمینه برای اشتغالزایی بیش از دو هزار و 650 نفر فراهم می شود.

فرماندار اهر در بحث اشتغال و سرمایه گذاری در سال جهاد اقتصادی ستاد ویژه ای فعالیت خود را آغاز کرده و برگزاری همایش فرصتهای سرمایه گذاری، همایش مشاغل خانگی، تجلیل از کارآفرینان برتر، راه اندازی دفتر کارآفرینان در محل فرمانداری، فعالیت کمیته های ویژه در این خصوص در بخش های مختلف کشاوری، صنعت، خدمات، گردشگری و فعالیت دو چندان کارگروههای اشتغال، گردشگری، کشاورزی و آب و منابع طبیعی، برگزاری جشنواره ورنی، سماق، سیب، چغندر، عدس و ایجاد دبیرخانه دائمی جشنواره های کشاورزی و برنامه ریزی برای برگزاری کشوری جشنواره ورنی و سماق از سال آتی و افتتاح میراث فرهنگ و گردشگری، دفتر صنایع و معادن، افتتاح سیلوی 30 هزار تنی و بهره برداری از دهها طرح و پروژه مختلف در بخش دولتی و نیمه دولتی و خصوصی از جمله این طرح ها است.

صدیقی افزود: امیدواریم در راستای سیاستهای اشتغالزایی دولت گامی عملی و مؤثر در جهت ایجاد اشتغال پایدار و ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری برداشته شود.

وی در ادامه، همایش فرصتهای سرمایه گذاری را یک همایش موفق با دستاورد بسیار قابل توجه اعلام کرد که توانسته است در این راستا گامهای عملی در تحقق اهداف سال جهاد اقتصادی و سیاستهای اشتغالزایی دولت بردارد.

رضا صدیقی همچنین گفت: با توجه به استقبالی که از این همایش صورت گرفت دبیرخانه همایش با ادامه فعالیت خود به سرمایه گذاران راهنمایی لازم را خواهد کرد.