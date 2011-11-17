اشتغالزایی بزرگترین خدمت به مردم و نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد حاجی زاده شامگاه چهارشنبه در همایش فرصتهای سرمایه گذاری شهرستان اهر گفت: کمک به امر اشتغال و حل گرهی از مشکلات مردم یک نوع عبادت است.

وی تأکید کرد: در این شهرستان همه مسئولان با همراهی و همکاری مردم در سال جهاد اقتصادی اراده کرده اند که منویات مقام معظم رهبری را در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری اهر عملیاتی کنند.

امام جمعه اهر گفت: همه ما وظیفه داریم به نحوی شایسته سرمایه گذاران را همراهی کرده و دغدغه های فکری آنها را با تأمین امنیت و تسریع در ارائه خدمات به آنها رفع کنیم.

وی همایش فرصتهای سرمایه گذاری را فرصتی مناسب و مغتنم برای شناخت قابلیت ها و پتانسیل های منطقه ارسباران و اهر ذکر کرد و افزود: متأسفانه با وجود این قابلیتها این منطقه زیبا و مستعد به جهت عدم شناخت سرمایه گذاران از منطقه ناشناخته مانده که امیدواریم این همایش فرصتی مناسب را برای شناخت قابلیت های منطقه فراهم کند.

حاجی زاده، افزود: خوشبختانه با هماهنگی و تعاملی که بین مسئولان شهرستان وجود دارد، تمامی زیرساختها و امنیت لازم برای سرمایه گذاران فراهم است که امیدواریم به برکت حضور سرمایه گذاران این همایش منجر به سرمایه گذاری و اشتغال پایدار در منطقه شود.

وی در ادامه از بانیان این همایش بخصوص از فرمانداری و دانشگاه آزاد اسلامی اهر که با برگزاری این همایش زمینه حضور جمعی از همشهریان و هم استانی ها و سرمایه گذاران را در شهر تاریخی، فرهنگی اهر فراهم کرده اند قدردانی کرد.