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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۴۷

مسجدی خبر داد:

آذربایجان شرقی از سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی حمایت می کند

آذربایجان شرقی از سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی حمایت می کند

اهر – خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان شرقی از حمایت مسئولان استان از سرمایه گذاران خارجی، کشوری و استانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌فرخ مسجدی،  شامگاه چهار شنبه در همایش فرصتهای سرمایه گذاری شهرستان اهر گفت: بهترین عمل برای ایجاد فرصت های شغل و تولید در بخش های کشاورزی، صنعتی و خدمات بازرگانی، گردشگری، آموزشی و سایر بخش ها سرمایه گذاری است.

وی افزود: امروز در دنیا رقابت در عرصه اقتصادی است که دولت ها در این رقابت با تمام قوا و امکانات وارد شده اند تا سهم خود را در اقتصاد جهانی افزایش دهند.

مسجدی گفت: اگر بخواهیم انقلابمان را به جهانیان صادر کنیم باید اقتصاد قوی داشته باشیم.

وی، با اشاره به استعدادهای اهر در بخش های مختلف و به خصوص نیروی انسانی این شهرستان را بهترین منطقه برایسرمایه گذاری دانست.

معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان شرقی، تأکید کرد: اگر سرمایه گذاران با ادارات مختلف در زمینه سرمایه گذاری مشکلاتی داشته باشند مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان شرقی آماده حل مشکلات سرمایه گذاران است.

فرخ مسجدی، شهرستان اهر را به جهت موقعیت بسیار مناسب و واقع شدن در شاهراه ارتباطی و گردشگری، یکی از مناطق مستعد برای سرمایه گذاران با توجیه اقتصادی بسیار بالا اعلام کرد و افزود: آماده هر گونه حمایت از سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در شهرستان اهر هستیم.

کد مطلب 1461786

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