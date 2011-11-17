نرخ بالای بیکاری یکی از معضلات اصلی شهرستان اهر است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ غلامحسین مسعودی ریحان شامگاه چهارشنبه در همایش فرصتهای سرمایه گذاری، اظهار داشت: متأسفانه بیکاری جوانان باعث مهاجرت آنها به شهرهای دیگر شده است.

وی تأکید کرد: باید مسئولان استانی و کشوری با ارائه طرح های تشویقی و حمایتی به مناطق کمتر توسعه یافته اهتمام بیشتر داشته باشند.

غلامحسین مسعودی ریحان افزود: شهرستان اهر با وجود اینکه بزرگترین شهرستان شمال شرق استان است، اما به جهت نبود طرح های تولیدی، صنعتی و طرح های اشتغالزا از معضل بیکاری رنج می برد که امیدواریم با حمایت و همراهی سرمایه گذاران در این شهر مستعد معضل بیکاری حل شود.

در ادامه این همایش سرمایه گذاران و دستگاه های اجرایی تفاهم نامه همکاری 35 طرح در زمینه های مختلف را در بخش های کشاورزی، معدن، خدمات و عمران شهری و گردشگری امضاء کردند.

در ادامه این همایش همچنین سرمایه گذاران با حضور در پانلهای (کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات بازرگانی و گردشگری و امور زیربنایی) مسائل و مشکلات خود را در نشست صمیمی با مدیران کل استان مطرح کردند.