امکان شارژ اتوماتیک سیم کارتهای اعتباری همراه اول میسر شد

به گزارش خبرنگار مهر، دارندگان سیم کارت اعتباری همراه اول تنها لازم است با شماره 2318 از تلفن ثابت یا شماره 2318-021 از تلفن همراه یا شهرستان تماس بگیرند و شارژ 20 هزار، 50 هزار، 100 هزار یا 200 هزار ریالی دریافت کنند.

همراه اول و شرکت تجارت الکترونیک بانک پارسیان با همکاری شرکت راهکارهای همراه کارینا برای نخستین بار امکان شارژ سیم کارت اعتباری همراه اول از طریق تلفن گویا را فراهم آورده اند.

مشترکان از طریق این شماره همچنین می توانند قبض های خود را تلفنی پرداخت کنند.

پیش از این نیز امکان شارژ اتوماتیک تلفن های همراه اعتباری همراه اول از طریق سایت autocharge.ir فراهم بود.

اتوشارژ سایت ویژه فروش شارژ بدون رمز سیم کارتهای اعتباری همراه اول است که شارژ مستقیم سیم کارتهای اعتباری همراه اول را فراهم آورده است.