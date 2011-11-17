به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر روز شنبه صدای مهیب انفجاری در اکثر نقاط تهران به گوش رسید و ساعتی بعد روابط عمومی کل سپاه اطلاعیه ای صادر و اعلام کرد انفجاری در یکی از زاغه های نگهداری مهمات متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوالی تهران رخ داده است.

این حادثه در محلی متعلق به سازمان جهاد خود کفایی سپاه به وقوع پیوست که متأسفانه طی آن 17 نفر از پاسداران انقلاب شهید و 16 نفر دیگر مجروح شدند که مجروحین حادثه بلافاصله به مراکز درمانی منتقل شدند.

یکی از شهدای این حادثه تأسف بار سردار شهید حسن مقدم از فرماندهان دوران دفاع مقدس و مسئول سازمان جهاد خودکفایی سپاه بود.

رهبر معظم انقلاب در مراسم تشییع پیکر شهدای سپاه حضور یافتند



حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم تشییع پیکر شهدای سپاه که در مقابل حسینیه عاشقان ثارالله ستاد فرماندهی کل سپاه درحال برگزاری است، حضور یافتند.



تشییع پیکر مطهرشهدای حادثه سازمان خودکفایی سپاه که صبح امروز دوشنبه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و خانواده های معظم این شهدا و مسئولان عالیرتبه لشکری و کشوری از مقابل حسینیه عاشقان ثارالله ستاد فرماندهی کل سپاه در تهران آغاز شد، با حضور رهبر معظم انقلاب جلوه ای دیگر یافت.

پرتاب ماهواره‌های فجر، نوید و طلوع تا سال 91



سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح روز شنبه در نخستین همایش سامانه های ماهواره بر جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی با تبیین نقش و اهمیت فضا از دیدگاه دینی و علمی در توسعه و پیشرفت جهان در ابعاد مختلف گفت: امروز عصر ارتباطات و دیجیتال بواسطه حضور در فضا تحقق یافته است و اصولا تا فضا را نشناسیم نمی توانیم هستی را بشناسیم و از مزیت های آن بهره مند شویم.

وزیر دفاع پرتاب ماهواره فجر به فضا توسط ماهواره بر سفیر فجر، ماهواره نوید علم وصنعت و پرتاب ماهواره طلوع توسط ماهواره بر سیمرغ را از برنامه های سالجاری و سال 91 کشورمان در حوزه فضایی اعلام کرد و گفت: با پرتاب ماهواره طلوع بوسیله ماهواره بر سیمرغ گام نخست عملیاتی شدن نسل جدید ماهواره برهای جمهوری اسلامی ایران آغاز خواهد شد.



شرایط نیروهای آمریکا و اسراییل برای حمله آماده نیست



فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه شرایط نیروهای آمریکایی و به ویژه اسراییل برای حمله آماده نیست،گفت: ‌نیروهای مسلح ایران برای پاسخ به هر تهدیدی آماده هستند.

امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان روز شنبه در حاشیه گردهمایی روسای ارکان یکم و مسوولان نیروی انسانی یگان‌های نیروی زمینی ارتش با اشاره به تهدیدات کشورهای غربی علیه کشورمان گفت: تهدیدات اسراییل و آمریکا چیز جدیدی نیست، در طول سال‌های انقلاب اسلامی آن‌ها همواره ما را تهدید می‌کنند، اما در شرایط کنونی تهدیداتی که آن‌ها انجام می‌دهند، یک فرافکنی بیش نیست که به جهت مشکلات سنگینی - به عنوان نمونه در آمریکا جنبش وال استریت و رژیم غاصب اسراییل هم از درون شاهد یک فروپاشی است- که در داخل کشورشان با آن مواجه هستند و برای این‌که ذهن مردم دنیا را به مسایلی غیر از مسایل داخلی خود معطوف کنند، به همین خاطر تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار دارند.

وی ادامه داد: ‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ به هر تهدیدی آماده هستند، ما حفظ آمادگی همه جانبه را وظیفه خود می‌دانیم و لحظه‌ای هم از این امر غفلت نمی‌کنیم و همیشه به فرموده امام خامنه‌ای ‌خود را مثل شب عملیات آماده نگه می‌داریم.



فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان این‌که «شرایط نیروهای آمریکایی و به ویژه اسراییل برای حمله آماده نیست» افزود: امروز ارتش اسراییل غاصب یک ارتش شکست خورده است، جنگ 22 روزه و 33 روزه لطمات وصف ناپذیری به اسراییل وارد کرده و من فکر می‌کنم که در طول این مدت هنوز به بازیابی و تجدید قوا نرسیده است و توان باز کردن جبهه جدیدی دیگری را ندارد.



ابراز تعجب کدخدایی از تعیین تکلیف مجلس برای شورای نگهبان



سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در نشست خبری با خبرنگاران از ایرادات متعدد مصوبه مجلس در طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: آن بخشی در این مصوبه که اشاره شده حقوقدانان شورای نگهبان باید مدرک کارشناسی ارشد به بالا داشته باشند و همچنین هر دوره حضور در شورای نگهبان معادل یک مقطع تحصیلی برای اعضای شورای نگهبان محسوب می شود، باعث تعجب ما شده است.

کدخدایی گفت: برای اینکه دیگر مجلس از این لطف ها به شورای نگهبان نداشته باشد با استناد اصل 91 قانون اساسی نسبت به آن ایراد گرفتیم.

سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: مورد دیگر که مورد ایراد این شورا قرار گرفته الزام رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه برای ارائه گزارش سالانه به مجلس است. این مورد از آنجا که روسای قوا را ملزم می کند مورد ایراد قرار گرفته است.

مدرکی دال بر نظامی بودن اهداف ایران در برنامه هسته‌ای وجود ندارد



سفیر ایران نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست فنی آژانس درباره برنامه هسته ای ایران بر ساختگی بودن اسناد ادعایی در گزارش اخیر آمانو تاکید کرد و گفت:هیچ شاهد و مدرکی دال بر اینکه اهداف ایران، نظامی است وجود ندارد.



دیپلمات ها در تهران گفتند روز جمعه 20 آبان 1390 (11 نوامبر 2011) یک نشست فنی در مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین برگزار شده که طی آن علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس موفق شده هرمن ناکارتس و دیگر نمایندگان مدیر کل را به شدت به چالش بکشد.

اطلاعات موجود نشان می دهد ناکارتس در این جلسه تصاویر ماهواره ای، نامه ها و نقشه هایی به اعضا ارائه و سعی کرده آنها را نسبت به محتوای گزارش آمانو متقاعد کند اما بسیاری از اعضا توضیحات ناکارتس را متقاعد کننده ندانسته اند.

منابع مطلع می گویند بیشتر این تصاویر مربوط به پارچین بوده است.

یک دیپلمات که از جزئیات موضوع آگاه است، در این باره به سایت «ایران هسته ای» گفت: «توضیحات ناکارتس به جای اینکه به سوال های اعضا پاسخ بدهد، سوال های بیشتری برای آنها بوجود آورد».

ناکارتس در این جلسه یک ساعت صحبت کرده است.

سلطانیه در این جلسه سوال های مهمی خطاب به نمایندگان مدیر کل مطرح کرده و یک بار دیگر دلایل ایران را در اثبات جعلی بودن این سندسازی ها ارائه کرده است.

بنابر این گزارش نماینده ایران در آژانس پس از این جلسه به خبرنگاران گفت: «این به اصطلاح اسناد و مدارک ساخته و پرداخته آمریکا و متحدانش است. هیچ شاهد و مدرکی دال بر اینکه اهداف ایران ، نظامی است وجود ندارد».

سلطانیه اضافه کرد: «هیچ فعالیت مرتبط با مسائل هسته ای در پارچین انجام نمی گیرد. هیچ مدرکی دال بر سوگیری نظامی فعالیت های ایران وجود ندارد؛ ما همواره در پارچین فعالیت داشته ایم و هیچ یک از آنها با مسائل هسته ای مرتبط نیست».

سلطانیه همچنین گفت: «گزارش اخیر آژانس ، یک اشتباه تاریخی است که فضا را مسموم کرده است. این گزارش فرصت های همکاری را از بین برده است».

یوکیا آمانو روز 8 نوامبر (17 آبان) گزارشی درباره برنامه هسته ای منتشر کرد که بسیار بیشتر از یافته های آژانس بر اطلاعات جاسوسی امریکا مبتنی است. وی در این گزارش تلاش کرد اثبات کند یک جنبه نظامی در بر نامه هسته ای ایران وجود دارد.

واکنش لاریجانی به گزارش آمانو



رئیس مجلس شورای اسلامی درباره گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت هسته ای ایران گفت: آنقدر این گزارش بی مبنا و عجولانه تنظیم شده که کشورهای مختلف نظیر روسیه، چین و اعضای عدم تعهد آن را گزارش بی اساس و مخرب خوانده اند این در حالی است که در یکسال اخیر اجازه بازرسی های فراتر از تعهدات به آژانس داده شده است.

لاریجانی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی به آژانس بین المللی انرژی اتمی اخطار می کند این روش را جز دشمنی و رونویسی دستورات رژیم صهیونیستی و آمریکا نمی داند و لازم می داند در نحوه همکاری ایران با آژانس بررسی مجددی صورت دهد چرا که آژانس با روش جدید خود نشان داده است همکاری و عدم همکاری تاثیری در تصمیمات غیرکارشناسی آنان ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: مجلس لازم می داند در نحوه همکاری ایران با آژانس بررسی مجددی صورت دهد.



رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنرانی خود در سمنان نیز تصریح کرد: غربی ها باید بدانند ایران میدان بزن در رویی نیست و اگر اشتباهی مرتکب شوند در باتلاقی عمیق گرفتار خواهند شد و ملت ایران تا شما بر سر جای خود ننشاند دست بردار نخواهد بود.



مرگ مشکوک فرزند محسن رضایی در امارات



فرزند محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در هتل گلوریای دبی به طرز مشکوکی درگذشت .



معاون اطلاع رسانی دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر، شیوه فوت احمد رضایی را مشکوک خواند و توضیح داد: در حالی که احمد رضایی در هتل گلوریای دبی در طبقه 18 اتاق 23 اقامت داشته به طرز مشکوکی در گذشته است .

بنابر این گزارش، علی رضایی برادر کوچکتر احمد که برای تحویل جنازه در دوبی به سر می برد با مراجعه به هتل، از مدیران هتل علت عدم حضور در اتاق برای نظافت را سوال کرده اما مسئولان هتل ضمن سر باز زدن از بیان حقیقت ماجرا، به پاسخ های غیر منطقی و دور از توافق و قرارداد اکتفا کرده اند. در همین حال، یکی از اعضای پلیس دوبی که در محل حادثه حضور پیدا کرده، عنوان کرده که پس از حضور در اتاق محل حادثه، جسد احمد رضایی در کف اتاق افتاده بوده و یک جلد قرآن و پارچه ای که مزین به اسماء الهی بوده در کنار وی افتاده بود که در تحقیقات نیز به آن اشاره شده است. از سویی، دو ماه پیش از این واقعه، احمد رضایی در دیداری که در کیش با یکی از دوستانش داشته به این موضوع اشاره کرده که در دوبی تحت کنترل است. پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی محسن رضایی در خبری آورده است : طبق اطلاعات واصله، با وجود اینکه احمد رضایی با هتل قرارداد داشته و مسئولین هتل می بایست هر روز اتاق را نظافت می کردند، اما جنازه وی سه روز کف اتاق بوده است.

احمد رضایی، فرزند ارشد محسن رضایی بود که سفر وی به آمریکا در سال 1377 و بازگشت وی طی سالهای گذشته خبرساز شده بود.



پیام قدردانی رهبر معظم انقلاب از تیم ملی وزنه برداری کشور



رهبر معظم انقلاب اسلامی لحظاتی پیش در پیامی از افتخار آفرینی وزنه برداران ایرانی در رقابت‌های جهانی پاریس قدردانی کردند.

معظم له در پیامی از تیم ملی وزنه برداری کشورمان به خاطر مدال آفرینی در مسابقات جهانی این رشته ورزشی قدردانی کردند.



کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار بازپس‌گیری باغ قلهک از انگلیس شد



عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از بررسی موضوع باغ قلهک در جلسه صبح روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد و گفت: جمع بندی کمیسیون این است که این موضوع به طور جدی پیگیری شده و باغ قلهک هر چه زودتر باز پس گرفته شود.



وی ادامه داد: در این جلسه سردار باقرزاده گزارشی از فعالیت های انجام گرفته در راستای بازپس گیری باغ قلهک به نمایندگان ارائه کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی خاطر نشان کرد: در این جلسه راهکارهایی که منجر به پس گرفتن باغ قلهک می شود مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته سبحانی نیا طبق گزارشی که سردار باقرزاده به مجلس داد مشخص است انگلیس هیچ سند و مدرکی مبنی بر مالکیت باغ قلهک ندارد و هر چه هست جعلی است. این ملک در زمان ناصرالدین شاه برای سکونت تابستانی سفیر انگلیس واگذار شده و در نامه ای اشاره شده که ملک متعلق به دولت ایران است بنابراین دولت انگلیس هیچ گونه سند واقعی در اختیار ندارد. مقرر شد این مسائل به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد و کمیسیون امنیت ملی نیز به طریقی موضوع را پیگیری کند.

رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند



رهبر معظم انقلاب با پیشنهاد رئیس دستگاه قضا و به مناسبت اعیاد قربان و غدیر با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند.



حضرت آیت الله خامنه ای با پیشنهاد آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه مبنی بر عفو یا تخفیف مجازات تعداد 912 نفر از محکومان محاکمِ عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر خم، موافقت کردند.

مجازات سفر‌های خارجی ممنوع تعیین شد



براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی مجازات هر ایرانی که به کشورهایی که دولت در موارد مقتضی مسافرت اتباع ایران را به آن کشورها ممنوع و یا محدود کرده باشد حبس از 2 تا 5 سال و محرومیت از داشتن گذرنامه از 3 تا 5 سال تعیین شد.



براساس این مصوبه مجلس ماده 36 قانون گذرنامه اصلاح و مقرر شد هر ایرانی که برخلاف ماده 24 این قانون عمل کند به حبس از 2 سال تا 5 سال و محرومیت از داشتن گذرنامه از سه سال تا پنج سال محکوم می‌گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماده 24 قانون گذرنامه تصریح دارد گذرنامه برای مسافرت به کلیه کشورها اعتبار دارد مگر به کشورهایی که دولت در مورد مقتضی مسافرت اتباع ایران به آن کشورها را ممنوع و یا محدود نموده باشد، در صورتی که بعد از صدور گذرنامه محدودیتی مقرر شود وجوه پرداختی کسی که از مسافرت محروم شود به آنها مسترد می‌شود.



اصلاح‌طلبان با دخالت بیگانه مقابله می‌کنند/ بیخود می‌گویند برنامه هسته‌ای ایران نظامی است



سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق کشور ضمن رد ادعای آژانس مبنی بر نظامی بودن فعالیت های هسته ای ایران تصریح کرد: اگر روزی و روزگاری خارجی بخواهد بیاید و دخالتی انجام ‏بدهد اصلاح طلب و غیراصلاح طلب با آن مقابله خواهند کرد.‏

رئیس بنیاد باران در جمع جوانان اصلاح‌طلب آذربایجانی با بیان اینکه از سه نقطه جمهوری اسلامی و ملت ایران در معرض فشار است، موضوعات هسته ای، حقوق بشر و ترور را به عنوان این محورهای فشار برشمرد.



وی با اشاره به مساله هسته ای ، دوره ریاست جمهوری خود را دوره رونق برنامه هسته ای ایران خواند و ادامه داد: برنامه هسته ای از زمان آقای هاشمی بود ولی در زمان بنده فعالیت گسترده‌تر شد، البته ‏کاملاً قانونی. رهبری هم این را قبول دارند.

رئیس جمهور سابق با بیان اینکه بعد کمّی برنامه هسته ای ایران در چند سال اخیر رشد داشته است، گفت: از نظر کیفی در زمان مسئولیت من به تاپ غنی سازی 3.5 درصد رسیدیم، ‏البته با ده سانتریفوژ. در این مدت هم تلاش های خوبی شده است و واقعا اصلا ‏سیر به سوی بمب هسته ای نبوده و نیست.‏



وی تأکید کرد: نظر رهبری هم واقعا این نبوده و نیست که در زمینه نظامی توسعه پیدا کنیم و ‏حتی صریحاً به تحریم سلاح هسته ای نظر دادند.‏



قطعنامه علیه ایران بی سابقه، غیرقابل قبول و بدعتی خطرناک است



سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل در مورد تبعات ارائه قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران در مورد اتهام ترور سفیر عربستان هشدار داد.



به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه متن پیش نویس قطعنامه ای از طرف آمریکا و عربستان در محکومیت اتهام توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در دبیرخانه سازمان ملل ثبت و توزیع شد.در پاسخ به این اقدام ،محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزدسازمان ملل متحد در نیویورک طی نامه ای به رئیس مجمع عمومی ودبیرکل این سازمان و کلیه نمایندگیهای مقیم نیویورک نسبت به تبعات این اقدام هشدار داد.

وی ارائه پیش نویس قطعنامه در خصوص طراحی و اقدام به ترور سفیر عربستان در مجمع عمومی سازمان ملل را در نوع خود بی سابقه و آن را بدعتی خطرناک ،غیر قابل قبول و باعث هتک حیثیت آن سازمان دانست.

سفیر و نماینده دائم کشورمان در این نامه تاکید کرد : آمریکا با ارائه پیش نویس قطعنامه ای که صرفا بر مبنای ادعاهای نادرست علیه یک عضو دیگر سازمان ملل متحد شکل گرفته ، هیچ هدفی جز پیشبرد سیاستهای کوتاه بینانه خود از طریق استفاده ابزاری از مجمع عمومی این سازمان ندارد.

محمد خزاعی تصریح کرد : رویه مجمع عمومی سازمان ملل در طول حیات خود اینگونه نبوده که اجازه دهد پیش نویس قطعنامه ای بر مبنای ادعاهای بی اساس ارائه شود و یا مورد توجه قرار گیرد.

وزیران خارجه ایران و الجزایر درباره اوضاع سوریه رایزنی کردند



وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و الجزایر روز سه شنبه در راستای رایزنیهای منطقه ای طی یک مکالمه تلفنی پیرامون آخرین تحولات منطقه از جمله اوضاع سوریه رایزنی و تبادل نظر کردند.



علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این مذاکره تلفنی با اشاره به جایگاه مهم سوریه در منطقه، بر ضرورت رایزنی در جهت کمک به ایجاد بستر لازم برای حل مسائل سوریه با محوریت مقابله با مداخله خارجی و تحقق روند اصلاحات در این کشور تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین اظهار داشت: وضعیت سوریه و جلوگیری از مداخلات فرامنطقه ای در چارچوب نظام این کشور قابل حل است، در عین حال جمهوری اسلامی ایران در چارچوب رایزنی منطقه ای آماده برداشتن هرگونه گامی در راستای کمک به تحقق این هدف است.

مراد مدلسی وزیر خارجه الجزایر نیز ضمن تاکید بر نقش سوریه ، بر اهمیت رایزنی و حل مشکلات از طریق گفتگو تاکید کرد.

علی اکبر صالحی و مراد مدلسی در این تماس تلفنی بر استمرار رایزنی و مشورت پیرامون تحولات منطقه از جمله سوریه تاکید کردند.

دیدار صمیمی وزیر امور خارجه با هیات اصحاب فرهنگ و هنر و سینماگران تونسی



هیئتی متشکل از جمعی از اصحاب هنر و فرهنگ و سینماگران کشور تونس عصر روز شنبه با وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کردند.



علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار که در فضایی بسیار صمیمی و دوستانه برگزار شد، ضمن خوش آمدگویی و ابراز خرسندی از دیدار با جمعی از نمایندگان نخبگان فرهنگی و هنری و سینمایی کشور تونس بر نقش تاثیرگذار و مهم نخبگان بویژه قشر فرهنگی و هنری در کشورهای تازه انقلاب کرده برای تحقق آرمانها و اهداف عالی مردم تاکید کرد.

صالحی با تمجید از تمدن و فرهنگ دیرینه و تاریخی کشور تونس خطاب به هیات تونسی اظهار داشت : مردم و دولت ایران بسیار خوشحالند که مردم تونس توانستند با پشتوانه عظیم تاریخی و تمدنی خود که منبعث از آموزه های اسلامی و انسانی است به صورت مسالمت آمیز و با کمترین ضایعات و خسارت نسبت به دیگر کشورها، انقلاب مردمی خود را به پیروزی برسانند و انقلاب تونس توانست پیشتاز حرکتهای انقلابی مردم در دیگر کشورها در منطقه خاورمیانه و جهان عرب باشد.

تاکید صالحی بر آمادگی هرگونه همکاری به روسیه



میخائیل باگدانف معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه در امور خاورمیانه روز شنبه با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و در خصوص روابط دوجانبه، منطقه ای و بین المللی تبادل نظر و گفتگو کرد.



صالحی در این دیدار ضمن اشاره به پیشرفت و تجانس خوب موجود در روابط دوجانبه آمادگی کشورمان را جهت تبادل نظر و توسعه همکاریها در موضوعات دو جانبه و منطقه ای اعلام کرد و افزود: آمادگی داریم در رایزنی مستمر با شما باشیم چون احساس می کنیم دنیا درمرحله حساسی قرار گرفته است.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن اشاره به نقش و جایگاه روسیه افزود: روسیه می تواند نقش مهمی در ایجاد صلح و ثبات در منطقه ایفا کند و ما در این زمینه آماده هرگونه همکاری با روسیه هستیم ضمن اینکه دنبال صلح و ثبات و امنیت در منطقه هستیم و نمی خواهیم خدشه ای توسط دیگران به صلح و ثبات موجود وارد آید.

میخائیل باگدانف معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز در این دیدار با ابلاغ سلام سرگی لاوروف وزیر امور خارجه کشورش به همتای ایرانی گفت: ما خواستار توسعه همکاریها با جمهوری اسلامی ایران هستیم و همکاریهای منطقه ای خود را در چارچوب سازمانهای منطقه ای مثل سازمان همکاری شانگهای می توانیم ادامه دهیم.

برگزاری نخستین همایش بزرگ جبهه متحد اصولگرایان

نخستین همایش بزرگ جبهه متحد اصولگرایان با «شعار بصیرت و وحدت در سایه ولایت» روز پنجشنبه درتهران برگزار شد.