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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۰۵

سیدیان در گفتگو با مهر خبر داد

25 درصد بنزین کشور در پالایشگاه شازند تولید می شود

25 درصد بنزین کشور در پالایشگاه شازند تولید می شود

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند گفت: با تکمیل پروسه بنزین سازی پالایشگاه امام خمینی شازند 25 درصد بنزین کشور در این پالایشگاه تولید می شود.

رشید سیدیان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تکمیل چرخه بنزین سازی پالایشگاه امام خمینی شازند 8.5 میلیون لیتر به سبد بنزین سازی کشور اضافه می کند که با این افزایش ظرفیت تولید بنزین پالایشگاه امام خمینی شازند به رقمی معادل 16 میلیون لیتر در روز افزایش خواهد یافت.

وی مجموع سرمایه گذاری صورت گرفته در طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند را 3 هزار و 400 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: واحدهای تولید بنزین پالایشگاه امام خمینی شازند که به دست رئیس جمهور افتتاح و مورد بهره برداری رسمی قرار گرفت حدود هزار و 300 میلیارد تومان از مجموع سرمایه گذاری صورت گرفته در پروژه ملی طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند را شامل می شود.

مدیر طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند یادآور شد: با تکمیل و راه اندازی طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند استان مرکزی کار پشتیبانی 8 استان کشور، فرودگاه مهرآباد و امام خمینی را عهده دار می شود.

کد مطلب 1461797

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