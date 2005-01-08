نمايشگاه نقاشي هاي ايراني، در آتن برگزار مي شود

به گزارش گروه فرهنگ و هنر مهر، رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در آتن با بيان اين خبر گفت: بيش از 40 اثر از نقاشي هاي آبرنگ سه دختر جوان ايراني كه در اين نمايشگاه در معرض ديد باز ديد كنندگان قرار خواهد گرفت، تصاويري از مكانهاي ديدني ايران را به نمايش مي گذارد.

سيدمحمدرضا دربندي افزود: نقاشي ها شامل تصاويري از نقش رستم شيراز، تخت جمشيد، ارگ بم، مسجد جامعه اردستان، مناظري از شمال ايران، بازار اصفهان و نماهايي از شهرهاي ابيانيه، ماسوله، نايين، و ... مي باشد.

وي خاطر نشان كرد: ويژگي منحصر به فرد اين نمايشگاه وجود تعداد 10 تابلوي نقاشي از مكان هاي باستاني يونان، مانند آكرو پليس، دلفي، تئاتر آتن و ... مي باشد.

دربندي اضافه كرد: وجود تابلوهاي فوق حكايت گر دوستي دو تمدن كهن ايران و يونان است كه حتي امروز نيز، دختري ايراني قلم به دست مي گيرد، ذهنش را پرواز مي دهد و اكروپليس را به تصوير مي كشد.

وي گفت: سبك كلي نقاشي هاي ارايه شده در اين نمايشگاه رئاليسم است و زباني كه در آنها به كار گرفته شده، برخلاف رئاليسم سنتي كه واقعيت بيروني را ترسيم مي كند. به حوزه بيروني و دروني همزماني توجه شده است.

رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در آتن افزود: در اين نقاشي ها سعي در ايجاد حسي معمارانه در مخاطب شده است و بدليل آنكه آبرنگ، ابزاري سريع تر و حسي تر است و در عين حال از وجود عنصر آب بهره گرفته است، از طراوت بيشتري برخوردار مي باشد.