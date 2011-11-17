گزارش جشن عید غدیر در بانکوک / عقد اخوت بین مسلمانان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در بانکوک ، در ابتدای این مراسم یکی از دانش آموزان مدرسه ولایت قطعه شعری در مدح حضرت علی (ع) خواند و سپس ذاکر اهل بیت (ع) در خصوص ولایت و امامت امیر المومنین علی (ع) به مدیحه سرایی و مولودی خوانی پرداخت .

سپس نماینده جامعه المصطفی العالمیه با اشاره به اینکه حضرت محمد (ص) آخرین پیامبرو برگزیده خداست و بعد از او هیچ پیامبری فرستاده نخواهد شد گفت :همانطور که می دانید از حضرت آدم تا حضرت خاتم هیچکس دشمن نبوت نبود یعنی انبیائی که نبوت داشتند که خبر برسانند و وظیفه رسالت را بعهده نداشتند خیلی دشمن نداشتند و از ناحیه مستکبرین هم هیچگاه تهدید جدی نمی شدند ولی ولایتی که ابتدایش رسالت و بعد از آن امامت است دشمنان زیادی پیدا کرد.

حجت الاسلام خالق پور به معانی ولایت اشاره کرد و گفت : ولایت یعنی سرپرستی و زمام اموررا بدست گرفتن ، ولایت یعنی اعمال قدرت کردن، ولایت در مقابل صفوف دشمن ایستادن، ولایت یعنی رسما برای نجات بشر به میدان آمدن .

همانطور که می‌دانید همه پیامبران مقام امامت را نداشتند و فقط برخی پیامبران بودند که وظیفه داشتند قوانین آسمانی را در جامعه اجرا کنند و زمام امور را بدست بگیرند و مردم را از استبداد نجات دهند وپیامبر اکرم (ص)یکی از پیامبرانی بود که مقام امامت را نیز داشت .

او به نزول و جمع آوری قران در زمان پیامبراکرم (ص) اشاره کرد و گفت حضرت رسول (ص) هر آیه ای که نازل می شد آن را تفسیرو شآن نزول آن را بیان می کردند و حضرت علی (ع) تنها کسی است که بعد از پیامبر تمامی اوراق، تفاسیرو شان نزول و توضیحات را جمع آوری کرد.

پیامبر اکرم ( ص) در حدیثی میفرماید : علی مع القران ، علی با قرآن است معیت معنوی و رتبی یعنی علی با قرآن است و القران مع علی.

مقام ولایت الهی یعنی عرش الهی، علی عرش الهی است و عرش الهی علی است و در روایات داریم هر پایه از عرش نام یکی از پنج تن است، آن چیزی که عرش را عرش کرده، آن مقام ولایت است الا آن مقام ربوبی که ظهورش در مقام پیامبر(ص) و مقام ائمه اطهار خودش را نشان می دهد، مقام ولایت الهی یعنی عرش الهی و ظهور این عرش الهی پیامبر اکرم (ص) است (ولایت تامه )، هیچ پیامبری عرش الهی نبود جز پیامبر اکرم (ص).

وی افزود: یکی از موضوعات مهمی دیگری که باید به ان اشاره کرد عقد اخوت است، زمانی که پیامبر به مدینه تشریف آوردند اولین کاری که پس از استقرار در مدینه انجام دادند عقد اخوت میان مسلمانان خواندند و علی (ع) را برادر خود خواندند.

در ادامه ایشان به نازل شدن آیه ولایت، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیه من ربک اشاره کرد و گفت: این آیه ولایت است که در غدیر خم نازل شد، ولی شما خدا ، پیامبر خدا و کسی است که در حال رکوع صدقه می دهد و چه نشانی از این گویا تر، و علی تنها کسی بود که شهرت داشت هنگامی که فقیری آمد حتی در رکوع به او صدقه داد .

در پایان این مراسم میهمانان با خواندن دعای وحدت عقد اخوت و برادری با یکدیگر خواندند و این رشته ایمان را میان خود و دیگر برادران مسلمان تقویت کردند.

