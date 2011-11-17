هزار مدرسه مازندران هوشمندسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امیری شامگاه چهارشنبه در هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران در باشگاه فرهنگیان ساری افزود: این اعتبار شامل 20 درصد مدارس مازندران خواهد شد.

وی اظهار داشت: با این اعتبار تخصیصی، مدارس استان به سیستم مجازی و آموزشهای الکترونیکی مجهز می شوند و زمینه هوشمندسازی در آن مدارس فراهم خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در ادامه با تبریک سالروز تشکیل حکومت علویان و روز مازندران، تصریح کرد: مازنیها با زبان مادری انس و الفت گرفته و با آن عادت کرده اند.

امیری با بیان اینکه ترویج زبان مازنی باید از مدارس استان آغاز شود، یادآور شد: شایسته است که مدیران استان در جلسات مختلف کاری با زبان مادری خود برای حاضران سخنرانی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش از اعزام 40 هزار دانش آموز پایه سوم متوسطه دبیرستانهای استان به سرزمین نور در جنوب کشور خبر داد و گفت: هم اکنون اعتبار تخصیصی اردوهای راهیان نور از محل اعتبارات استانی محقق نشده که نیازمند مساعدت بیشتر مدیریت ارشد استان است.

امیری با بیان اینکه 90 درصد مدارس مازندران تک شیفته هستند، افزود: طرح حفظ قرآن کریم در مدارس مازندران اجرایی شده است.

وی با اشاره به اینکه طرح حفظ آیت الله الکرسی ویژه مازندران است، گفت: هم اکنون یک سوم دانش آموزان مدارس استان، این آیه را حفظ کردند.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران گفت: طرح ملی نهضت حفظ قرآن کریم از اول آذرماه در مدارس مازندران اجرایی می شود.

وی به رتبه برتر مازندران در کنکور سراسری سالجاری اشاره کرد و گفت: مازندران در کنکور سراسری امسال با اختلاف 59 صدم درصد با استان یزد، رتبه دوم این بخش را در کشور به خود اختصاص داده است.

امیری در ادامه از آغاز اجرای طرح تبلیغی مدارس از روزهای جاری در استان خبر داد و گفت: روحانیون استان در این مدارس آموزشهای تبلیغی و شبهات را برای دانش آموزان بازگو می کنند.

به گزارش مهر، در این جلسه به واسطه پاسداشت روز مازندران، تمامی مدیران حاضر در جلسه گزارشات خود را به زبان مازنی برای حاضران ایراد کرده و مقرر شد در تمامی جلسات شورای آموزش و پرورش، زبان محاوره ای سخنرانان مازنی باشد.