دانشگاه مازندران در تدوین دانشنامه استان کم کاری کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی شامگاه چهارشنبه در هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران افزود: شایسته نیست که با گذشت بیش از 30 سال از انقلاب، مازندران از نداشتن دائره المعارف و دانشنامه مختص استان بی بهره باشد.

وی اظهار داشت: مقرر شد تیمی متشکل از استانداری، ارشاد اسلامی، دانشگاه مازندران، مرکز مازندران شناسی و محقق ارجمند دکتر انوشه، با تسریع در روند اجرای این طرح بزرگ استان تدوین دانشنامه مازندران را لحاظ کنند.

استاندار مازندران در ادامه با تجلیل از بیان و مصاحبت مدیران در جلسات با زبان شیرین مازنی، تصریح کرد: اداره کل آموزش و پرورش استان به تمام ادارات خود ابلاغ کند که در تمامی جلسات شورای آموزش و پرورش شهرستانها به زبان و گویش مختص مناطق استان محاوره شود.

طاهایی با بیان اینکه مازنی یک زبان بوده بلکه یک لهجه نیست، یادآور شد: برای ترویج زبان مازنی باید از مدارس و دانشگاهها شروع کرد.

استاندار مازندران با اشاره به اختصاص یک میلیارد تومان از بودجه فرهنگی سال قبل استان به دانشگاهها و نهادهای فرهنگی استان، افزود: با اختصاص 150 میلیون تومان اعتبار در سال جاری، استخر ورزشی مدارس شهرستان ساری به بهره برداری می رسد.

رئیس شورای آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه 700 میلیون تومان از اعتبارات هزینه ای آموزش و پرورش مازندران صرف امورات ورزشی در مدارس می شود، گفت: اعتبارات بخش فرهنگی استان باید افزایش یابد.

طاهایی در ادامه به سالگرد بازسازی سوسنگرد قهرمان اشاره کرد و گفت: مازنیها نقش اساسی در بازسازی سوسنگرد در دوران جنگ داشته و آنان از آن دوران تاکنون ولایتمدار و تابع محض ولی فقیه زمان بوده و هستند.

به گزارش مهر، استاندار مازندران نیز در این جلسه سخنان خود را با لهجه شیرین کجوری غرب استانی که زادگاه وی بوده بیان کرد.