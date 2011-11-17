882 هزار نفر روز آموزشهای بسیج سازندگی در مدارس مازندران صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار عبدالسعید رنجبر شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران افزود: فعالیتهای امسال طرحهای هجرت در مازندران با رشد 112 درصدی نسبت به سال قبل برخوردار بوده است.

وی اظهار داشت: افزایش روحیه خودباوری و اعتماد به نفس و ارتقای توان کار و اشتغال جوانان از اهداف اجرای طرحهای هجرت بسیج سازندگی در مدارس استان بوده است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلای مازندران با اشاره به اینکه 152 هزار نفر از دانش آموزان مازندران در تابستان امسال اقدام به بهسازی، نقاشی و رنگ آمیزی مدارس کردند، تصریح کرد: حضور دختران دانش آموز در طرح هجرت امسال چشمگیر بوده است.

رنجبر با بیان اینکه 598 نفر از دانش آموزان در تابستان امسال در کلاسهای تقویتی و جبرانی طرح هجرت سه شرکت کردند، یادآور شد: با شناسایی اسمی که از استان صورت گرفته مشخص شد زیر پنج درصد مردم مازندران واجب التعلیم سوادآموزی هستند.

صدا و سیما برنامه ای مختص سوادآموزی ندارد

محمد بقایی معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه 94 درصد مردم مازندران در تمامی گروههای سنی باسواد هستند، اظهار داشت: مازندران در آموزش دادن دانش آموزان لازم التعلیم در کشور برتر بوده است.

وی با بیان اینکه نقش صدا و سیما برای فرهنگ سازی به امر سوادآموزی ضروری است، اظهار داشت: متاسفانه رسانه استانی در این زمینه برنامه ای مرتبط با سوادآموزی ندارد.

وی تعداد بیسوادان استان را 16 هزار نفر بیان کرد و گفت: بیسوادی بیشتر در مناطق روستایی مازندران مشهود است.

حجت الاسلام ابوالقاسم کاوه مسئول دفتر همکاریهای حوزه علمیه و آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه هزار و 300 مدرسه برای گفتمان دینی و پاسخ به شبهات دینی در استان تجهیز شدند، اظهار داشت: امروز دانش آموزان بیش از هر زمان دیگری به وجود روحانیان نیازمند هستند.

وی بیان داشت: اجرای طرح تبلیغی در مدارس استان در سالجاری به 750 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.