پنجمین دستگاه حفاری سنگین خشکی ساخت داخل رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر بهمنی با اشاره به برپایی آئینهای ویژه به مناسبت اول دی ماه سالروز تاسیس شرکت ملی حفاری ایران به فرمان امام خمینی (ره) در سال 1358، افزود: این شرکت در بیش از سه دهه عمر خود در نتیجه همت و تلاش مجموعه کارکنان هرسال شاهد رشد، شکوفایی و بالندگی بوده است.

وی اظهار کرد: موفقیتهای شرکت ملی حفاری ایران در عرصه های عملیات حفاری، خدمات فنی و مهندسی و تکیه بر توانمندی های متخصصان داخلی فرصتی فراهم آورده تا صنعت حفاری کشور که تا پیش از انقلاب در انحصار شرکتهای خارجی بود و توسط 46 شرکت اروپایی و آمریکایی انجام می شد از نظر تخصصی به طور 100 درصد بومی اداره شود.



بهمنی به توانمندیهای کشور در زمینه ساخت بخش عمده ای از قطعات و تجهیزات راهبردی در صنعت نفت اشاره کرد و افزود: برای مثال در صنعت حفاری بیش از 25 هزار قطعه مهم و پر مصرف کاربرد دارد که هم اکنون افزون بر 17 هزار قلم آن در داخل تولید انبوه می شود.



مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، ساخت دستگاه های حفاری خشکی را از موفقیتهای بزرگ در صنعت کشور دانست و گفت: همکاری و همیاری نزدیک این شرکت با مراکز علمی و پژوهشی و شرکتها و مجتمعهای عظیم صنعتی این اقبال را فراهم آورده تا کشور در زمینه ساخت دکل حفاری در منطقه پیشتاز و پیشگام باشد.



وی ساخت دستگاه های حفاری سنگین خشکی را دارای فناوریها و تکنولوژیهای پیشرفته قلمداد کرد و توضیح داد: پنجمین دستگاه حفاری ایرانی که هم اکنون مراحل آزمایش نهایی و بازرسی را پشت سر می گذارد با 152 فوت ارتفاع دو هزار اسب بخار توان، مجهز به پنج موتور (ژنراتور)، سه دستگاه پمپ سیال حفاری، گرداننده فوقانی (تاپ درایو) و دیگر تجهیزات جانبی است و با تغییراتی امکان تبدیل به دستگاه فوق سنگین (سوپر ریگ ) را دارد.



بهمنی افزود: این شرکت هم اکنون ساخت دستگاه های حفاری دریایی را در جدول کاری خود دارد و با کمک مجموعه های تخصصی دانشگاهی و شرکتهای صنعتی در زمینه سازه های دریایی مراحل طراحی و ساخت این دستگاه ها در دست اجراست.



مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به حمایت از سازندگان و تولید کنندگان داخلی عنوان کرد: هم افزایی و ارتباط نزدیک با سازندگان داخلی در زمینه دستاوردهای حاصله و بومی سازی این صنعت راهبردی و پیچیده بسیار اثرگذار بوده است و انتظار می رود با وجود این تعامل در آینده ای نزدیک شاهد صدور قطعات و تجهیزات صنعت حفاری به خارج از کشور باشیم.



وی گفت: توفیقات شرکت ملی حفاری ایران در این بخش از صنعت نفت بسیار چشمگیر است و این درحالی است که این شرکت با برخورداری از توان تخصصی و دانش روز کارکنان در زمینه عملیات حفاری بخصوص حفاری جهت دار (انحرافی) و ارائه خدمات فنی و تخصصی که از مزیتهای آن در مقایسه با دیگر شرکتهای بین المللی است که به روال معمول خدمات 20 گانه فنی را توسط شرکتهای متعدد انجام می دهند به گواه شرکتهای متقاضی داخلی و خارجی که از این خدمات بهره گرفته اند در سطح استانداردهای جهانی است.



شرکت ملی حفاری ایران، یکی از شرکتهای بالادستی تابع شرکت ملی نفت ایران است که حوزه ستادی آن در اهواز تمرکز دارد و هم اکنون با به کارگیری 72 دستگاه حفاری بیش از 90 درصد عملیات حفاری و خدمات تخصصی این صنعت را در مناطق خشکی و دریایی 10 استان نفت خیز کشور برعهده دارد.