مراسم تجلیل از مسئولان هیئتهای مذهبی قصرشیرین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمودی شامگاه چهارشنبه در حاشیه این مراسم گفت: همکاری و هماهنگی مسئولان هیئات با این اداره بسیار خوب و قابل تقدیر بوده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی قصرشیرین افزود: هیئتهای مذهبی در برگزاری مراسم ولادتها و شهادتها معصومین (ع) سالگرد رحلت امامخمینی(ره) همکاری کردند و هر زمان به آنها نیاز داشتیم از برنامههای تبلیغات اسلامی استقبال کردند.
محمودی در پایان گفت: هیئتهای مذهبی توسط اداره تبلیغات اسلامی با اهدای لوح سپاس و هدیه از 25 هیئت فعال و پرتلاش شهرستان تقدیر کرده است.
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