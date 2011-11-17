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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۵۲

مراسم تجلیل از مسئولان هیئتهای مذهبی قصرشیرین برگزار شد

مراسم تجلیل از مسئولان هیئتهای مذهبی قصرشیرین برگزار شد

قصرشیرین - خبرگزاری مهر: مراسم تجلیل و قدردانی از همه مسئولان هیئتهای مذهبی‌ در محل اداره تبلیغات اسلامی قصرشیرین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمودی شامگاه چهارشنبه در حاشیه این مراسم گفت: همکاری و هماهنگی مسئولان هیئات با این اداره بسیار خوب و قابل تقدیر بوده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قصرشیرین افزود: هیئتهای مذهبی در برگزاری مراسم ولادتها و شهادتها معصومین (ع) سالگرد رحلت امام‌خمینی(ره) همکاری کردند و هر زمان به آنها نیاز داشتیم از برنامه‌های تبلیغات اسلامی استقبال کردند.

محمودی در پایان گفت: هیئتهای مذهبی توسط اداره تبلیغات اسلامی با اهدای لوح سپاس و هدیه از 25 هیئت فعال و پرتلاش شهرستان تقدیر کرده است.
 

کد مطلب 1461807

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