مراسم تجلیل از مسئولان هیئتهای مذهبی قصرشیرین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمودی شامگاه چهارشنبه در حاشیه این مراسم گفت: همکاری و هماهنگی مسئولان هیئات با این اداره بسیار خوب و قابل تقدیر بوده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قصرشیرین افزود: هیئتهای مذهبی در برگزاری مراسم ولادتها و شهادتها معصومین (ع) سالگرد رحلت امام‌خمینی(ره) همکاری کردند و هر زمان به آنها نیاز داشتیم از برنامه‌های تبلیغات اسلامی استقبال کردند.

محمودی در پایان گفت: هیئتهای مذهبی توسط اداره تبلیغات اسلامی با اهدای لوح سپاس و هدیه از 25 هیئت فعال و پرتلاش شهرستان تقدیر کرده است.

