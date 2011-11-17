همایش ملی شیمی و محیط زیست در اهواز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه شهید چمران به عنوان میزبان پنجمین همایش ملی شیمی و محیط زیست امید دارد تا در سال جهانی شیمی بتواند بستر مناسبی را برای همفکری و مشارکت علمی استادان، پژوهشگران، مدیران، دانشجویان، صاحبان صنایع و تمامی علاقه مندان به محیط زیست با تاکید بر علوم و روشهای نوین در بررسی مسائل زیست محیطی فراهم آورد.

محورهای این همایش، روشهای نوین ارزیابی آلاینده های شیمیایی محیط زیست، شیوه های کاهش آلاینده های زیست محیطی، مدیریت و کنترل پسماندهای صنعتی، بازیافت شیمیایی پسماندهای آلاینده محیط زیست، شیمی آلاینده های محیط زیست، شیمی سبز ( بررسی و معرفی فرآیندهای شیمیایی سازگار با محیط زیست)، بررسی مشکلات زیست محیطی صنایع شیمیایی و مدیریت آنها، مدیریت پسماند‌های آزمایشگاه های شیمی، بررسی تطبیقی استانداردهای محیط زیست و آلاینده‌های شیمیایی، آب ، خاک و هوا است.



فرصت واریز وجه ثبت نام و شرکت در سمینار تا پایان وقت اداری چهارشنبه 25 آبان ماه تمدید شده است.



گروه شیمی یکی از فعالترین گروه های تحصیلی دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز بوده که تاریخچه آن به سالهای 1347 و 1348 باز می‌گردد. هم اکنون بخش شیمی علاوه بر کارشناسی در دو گرایش (محض و کاربردی)، در دوره‌های کارشناسی ارشد (آلی، معدنی، تجزیه، شیمی فیزیک و شیمی پلیمر) و دکتری شیمی (آلی، معدنی ، تجزیه و شیمی فیزیک) دانشجو دارد.

