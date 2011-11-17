صنعت در تولید نان کرمانشاه جایگاهی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ محسن زرین‌ماه گفت: صنعت در تولید و پخت نان در استان سهم چندانی ندارد و از دیرباز نان در این منطقه به شکل سنتی تولید می‌شود از طرفی با توجه به اینکه نان سالیان متمادی تحت پوشش یارانه‌های هنگفت دولت بوده مصرف کننده و تولیدکننده این کالای استراتژیک، انگیزه و مطالبه‌ای برای پخت و تولید نان باکیفیت نداشتند چون هیچیک هزینه چندانی پرداخت نمی کردند.

فرماندار کرمانشاه با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها افزود: درحال حاضر ایجاد رقابت در بین نانواها یکی از عواملی است که بتدریج در ارتقای کیفیت نان تاثیرگذار و چشمگیر خواهد بود.

زرین ماه تاکید کرد:‌ با آزاد شدن قیمتها، واحدهای خبازی باید با تولید و پخت نان باکیفیت، جایگاه شایسته‌ای در این بازار رقابتی گسترده کسب کنند.

وی با اشاره بر اهمیت آموزشهای فنی وحرفه ای و تاثیر آن در ارتقای کیفیت نان، گفت: پیشنهاد می کنیم طی بازدیدهای نظارتی فرمانداری از طریق تعزیرات آرد و نان، کارشناس اداره کل آموزش فنی وحرفه‌ای استان نیز همراه با بازرس فرمانداری در محل نانوایی ها حضور پیدا کند و نکات اساسی و تئوریهای ظریف و مؤثر در پخت صحیح و با کیفیت نان را به نانواها ارائه دهد.

