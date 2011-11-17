کمیته راهبردی طرح دانش آموزی نجات آب در کردستان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین پاکروح در خصوص طرح نجات آب افزود: این طرح با هدف معرفی و شناساندن ارزش ذاتی و اقتصادی آب و حفاظت کیفی آن در برنامه های فرهنگی ساز و آگاهی دهنده برای دانش آموزان در مدارس استان کردستان اجرا می شود.

وی به ویژگیهای آب اشاره کرد و اظهار داشت: وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ مردم ایران و ﻧﮕﺎه ﻗﺪﺳﻲ ﺑﻪ آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﭘﺎﻛﻲ و ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ، ﺗﺼﻮر آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ ﻛـﺎﻻی اﻗﺘﺼﺎدی دﺷﻮار ﻣﻲ کند وﻟﻲ در دیگر کشورهای ﺟﻬﺎن ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدی آب، ﻫـﺪر رﻓـﺘﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻌﻲ را در ﭘـﻲ دارد ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آن ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی بسیاری ﻧﻴﺰ امکان پذیر نیست.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان ادامه داد: در همین راستا باید بکوشیم تا از دوران نوجوانی و جوانی و در مدارس دانش آموزان و فرزندان خود را با نحوه درست مصرف کردن منابع آبی آشنا کرده و ارزش واقعی این مایه حیات را به آنان آموزش دهیم.

کمیته راهبردی طرح دانش آموزی نجات آب با حضور مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب و معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آبی استان کردستان، مدیر امور منابع آب شهرستان سنندج و کارشناس آبهای زیر زمینی دفتر حفاظت از منابع آبهای زیر زمینی استان کردستان تشکیل شد.