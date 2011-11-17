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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۸:۵۴

ظهر امروز برگزار می شود:

گردهمایی بزرگ جبهه متحد اصولگرایان با سخنرانی آیت الله مهدوی کنی

گردهمایی بزرگ جبهه متحد اصولگرایان با سخنرانی آیت الله مهدوی کنی

اولین گردهمایی بزرگ جبهه متحد اصولگرایان با حضور مردم و شخصیت های سیاسی در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در گردهمایی بزرگ جبهه متحد اصولگرایان که با شعار "بصیرت و وحدت در سایه ولایت" برگزار خواهد شد، آیت الله مهدوی کنی، آیت الله علم الهدی و دکتر علی اکبر ولایتی به ایراد سخنرانی و تبیین این شعار خواهند پرداخت.

همچنین گزارشی از آغاز به کار ستاد مرکزی جبهه متحد اصولگرایان دراین گردهمایی ارائه خواهد شد.
 
بر اساس اطلاعیه روابط عمومی جبهه متحد اصولگرایان کار عملی ستاد‌های این جبهه از اوایل آبان شروع شده، مجامع، واحدها و کمیته ها نیز شکل گرفته است. در اولین همایش جبهه متحداصولگرایان فعالیت بیرونی ستاد کلید خواهد خورد.
 
این گردهمایی از ساعت 13:30 امروز پنج ‏شنبه 26 آبان با حضور مردم و برخی شخصیت های سیاسی کشور در مدرسه عالی شهید مطهری واقع در میدان بهارستان برگزار خواهد شد.

 

 
 
 
 
کد مطلب 1461813

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