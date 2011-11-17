گردهمایی بزرگ جبهه متحد اصولگرایان با سخنرانی آیت الله مهدوی کنی

به گزارش خبرگزاری مهر، در گردهمایی بزرگ جبهه متحد اصولگرایان که با شعار "بصیرت و وحدت در سایه ولایت" برگزار خواهد شد، آیت الله مهدوی کنی، آیت الله علم الهدی و دکتر علی اکبر ولایتی به ایراد سخنرانی و تبیین این شعار خواهند پرداخت.

همچنین گزارشی از آغاز به کار ستاد مرکزی جبهه متحد اصولگرایان دراین گردهمایی ارائه خواهد شد.

بر اساس اطلاعیه روابط عمومی جبهه متحد اصولگرایان کار عملی ستاد‌های این جبهه از اوایل آبان شروع شده، مجامع، واحدها و کمیته ها نیز شکل گرفته است. در اولین همایش جبهه متحداصولگرایان فعالیت بیرونی ستاد کلید خواهد خورد.