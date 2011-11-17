400 خانوار در دالاهو با حمایتهای کمیته امداد امام (ره) خودکفا شدند

محسن رخصی با اشاره به نقش اشتغالزایی کمیته امداد در بین خانواده های کم درآمد و نیازمند ‌در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کمــیته امداد امام خمینی (ره) آماده ایجاد اشتغال و پرداخت تسهیلات به فرزندان بیکار خانواده های تحـت پوشش است.

رئیس کمیته امداد شهرستان دالاهو تاکید: در همین راستای ایجاد اشتغال برای خانوارهای دالاهو تحت حمایت این نهاد، بیش از 900طرح اشتغال زایی اجرا شده است.

رخصی به نقش مهم این طرح ها در شهرستان دالاهو اشاره کرد و گفت: با استفاده از این طرحها، بیش از 400 خانوار در شهرستان دالاهو خودکفا و به استقلال مالی رسیده‌اند.

رئیس کمیته امداد شهرستان دالاهو در پایان گفت: کمیته امداد با برگزاری کلاسهای آموزشی با حضور اساتید مجرب و متعهد و یا با معرفی آنها به مراکز آموزشی فنی و حرفه ای جوانان جویای کار و اشتغال را مساعدت کند.

