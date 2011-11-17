بیکاری و بی سوادی ازجمله مهمترین منکرات موجود در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی چهارشنبه شب در نشست هم اندیشی با فعالان عرصه مطبوعات و اطلاع رسانی استان هرمزگان در خصوص امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه هم اندیشی میزان خطاهای احتمالی را کاهش می دهد، عنوان کرد: در جامعه زمان امام حسین (ع) هیچکس منکر وجود دو واجب امر به معروف و نهی از منکر نبود اما بسیاری از افراد در شناختن نمونه های این دو واجب مشکل داشتند و نمی دانستند که بزرگترین منکر، حکومت نا مشروع یزید است.

وی با تاکید بر شناختن مصادیق منکر و معروف، اظهار داشت: منکرات تنها در غیبت، تهمت و شایعه خلاصه نمی شود بلکه عدم توجه به اشتغال، تن ندادن به کار و بی سوادی هم از جمله مهمترین منکرات موجود در جامعه است.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان ادامه داد: در حال حاضر در کشور ما شغل شریف کشاورزی به عنوان یک شغل مناسب محسوب نمی شود و همه به دنبال پشت میز نشینی هستند که این مسئله یکی از مهمترین منکرات موجود در جامعه است که باید با آن مقابله کرد.

نعیم آبادی با اشاره به وعده های انتخاباتی نامزدها در زمان انتخابات، تصریح کرد: یکی از مهمترین منکرات انتخاباتی تلاش برای کسب رای مردم با وعده دادن امکانات مالی به مردم است که این مسئله یک نوع توهین به مردم نیز محسوب می شود. همچنین منکر بزرگتر این افراد وعده دادن در خصوص امکانات و سرمایه های نظام به برخی افراد است که باید با این منکرات مقابله کرد.

وی افزود: البته باید گفت معارف بسیار زیادی هم در جامعه مشاهده می شود که از جمله آنها می توان به حضور گسترده مردم در برنامه های مذهبی و وجود هزاران دانشجو در هر شهر اشاره کرد.

امام جمعه بندرعباس تاکید کرد: ما باید مصادیق منکر و معروف را در جامعه به خوبی شناسایی کنیم و به جنگ منکراتی همچون بیکاری و بی سوادی برویم. همچنین باید مصادیق کارهای معروف را در جامعه ترویج کنیم.

نعیم آبادی محرم را محصول منکر ناشناسی جامعه دانست و بیان داشت: اگر مردم می دانستند که بزرگترین منکر جامعه در آن دوران حکومت نا مشروع یزید است هیچ وقت حادثه عاشورا رخ نمی داد.