نیروی انتظامی با خرده فروشان مواد مخدر برخورد کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسنی چهارشنبه شب در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان بندرعباس با بیان اینکه مواد مخدر عامل اصلی ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی است، اظهار داشت: نیروی انتظامی باید با جدیت تمام طرحهای مقابله با خرده فروشان مواد مخدر را اجرا کند.

وی با اشاره به کاهش سن طلاق در جامعه، بیان داشت: متاسفانه به علت کم کاری برخی دستگاههای اجرایی به خصوص نهادهای فرهنگی سن طلاق در جامعه کاهش یافته که یکی از عوامل اصلی آن مصرف مواد مخدر در خانواده هاست.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار بندرعباس در ادامه به مصرف مواد مخدر در میان کارگران اشاره کرد و افزود: به علت واگذاری بیشتر کارخانجات تولیدی به بخش خصوصی متاسفانه میزان نظارت بر کارگران کاهش یافته که به همین علت مصرف مواد مخدر در این قشر از جامعه رو به افزایش است که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انجمن صنفی کارفرمایان و کارفرمایان دولتی باید نظارت بهتری را بر این مسئله انجام دهد.

محسنی استفاده از روحانیون را در اقدامات فرهنگی مقابله مصرف با مواد مخدر را بسیار ضروری دانست و عنوان کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان باید به مبلغین خود توصیه کند تا در مساجد و اماکن مذهبی مختلف در خصوص مشکلات مصرف مواد مخدر صحبت کنند و این امر می تواند در کاهش روی آوردن افراد به مواد مخدر موثر باشد.

وی با اشاره به راه اندازی اردوگاه اجباری معتادان پر خطر در بندرعباس، تصریح کرد: برای این مرکز بودجه خوبی اختصاص داده شده و قرار است در آن امکانات مناسبی برای ترک معتادان با همکاری دستگاههای همچون شورای هماهنگی مواد مخدر، شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی، کمیته امداد و بهزیستی ایجاد شود.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار بندرعباس اضافه کرد: در حال حاضر شهر بندرعباس به علت داشتن آب و هوای مناسب در این فصل محل امنی برای معتادان شهرهای دیگر محسوب می شود که با راه اندازی اردوگاه اجباری باید تمام این معتادان جمع آوری و به شهر خود بازگردانده شوند.

محسنی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت آگاهی دادن به دانش آموزان در خصوص مشکلات مواد مخدر در مدارس اشاره کرد و بیان داشت: دانش آموزان یکی از حساسترین و آسیب پذیرترین قشرهای جامعه هستند که باید متولیان آموزش و پرورش با برگزاری جلسات مختلف در مدارس و ارائه مشاوره های خوب به دانش آموزان و والدین از روی آوردن این قشر به مواد مخدر جلوگیری کنند.

وی در پایان بر ضرورت تعامل و همکاری میان نهادهای انتظامی، دانشگاهها و مراکز علمی، فرهنگی و مذهبی برای ریشه کن کردن پدیده شوم اعتیاد تاکید کرد.