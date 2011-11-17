200 طرح و برنامه کتابخوانی به دبیرخانه نهضت مطالعه مفید ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحیمی اظهار داشت: سند نهضت مطالعه مفید در راستای سند چشم انداز 1404 تهیه شده و دستور رئیس جمهور برای اجرای این سند ملی موجب ایجاد ظرفیتهای جدیدی برای ارتقای کتابخوانی شده است.

وی تصریح کرد: ظرفیت جدید برای نهضت مطالعه مفید شبکه کتابخوانان حرفه ای است که در این فضای مجازی در مورد کتاب و کتابخوانی بحث و تبادل نظر می شود.

وی از افزایش ظرفیتهای نهضت مطالعه مفید در استان نیز خبر داد و افزود: علاوه بر فعالیت 63 کتابخانه عمومی برای 26 هزار عضو دائمی، 13 هزار و 184 متر زیربنا و 520 هزار جلد کتاب ، تعداد 27 کتابخانه اختصاصی دیگر مربوط به دستگاههای اجرایی است که با 16 هزار کتاب و سه هزار و 397 متر زیربنا به 17 هزار نفر ارائه خدمات می دهند.

وی همچنین اظهار داشت: در 140 کتابخانه کانونهای مساجد با زیربنای تقریبی دو هزارو 500 متر و با 100 هزار جلد کتاب به 19 هزار نفر علاقمند به کتابخوانی خدمات ارائه می دهند.

علی رحیمی از فعالیت 201 مدرسه با کتابخانه مستقل نیز خبر داد و افزود: نهضت مطالعه مفید در استان دارای وضعیت مطلوبی است که امیدواریم با همکاری سایر دستگاهها بتوانیم وضعیت مورد نظر سند که به ازای هر 100 نفر هشت متر فضای کتابخانه عمومی ، چهار جلد کتاب به ازای هر فرد و عضویت 35 درصد جمعیت استان در کتابخانه های عمومی را به دست آوریم.

دبیر کمیته نهضت مطالعه مفید استان در خاتمه اظهار داشت: از اول سال جاری تا کنون 12 نشست ویژه نهضت مطالعه مفید در استان برگزار شده است.