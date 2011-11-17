بازار اختراعات در کشور رونق گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، داوود طالبی عصر چهارشنبه در حاشیه افتتاح ششمین جشنواره شکوفایی و نوآوری منطقه شش کشور در گرگان گفت: در این شرایط مدیریت فضا بسیار مهم است.

وی اظهار داشت: به گونه ای بنیاد علمی نخبگان و معاونت علمی و فناوری باید این سرمایه های گرانقدر و مهم را برای سرمایه گداری خوب هدایت کند.

طالبی بیان داشت: برگزاری این جشنواره های باعث کشف مخترعان و استعدادها می شود.

در این جشنواره مخترعانی از استانهای گلستان، مازندران، گیلان و سمنان رقابت دارند.

تجاری سازی اختراعات، پارک علم و فناوری و کارگاههای مرتبط با حوزه فناوری از بخش های این جشنواره است.

در حاشیه این جشنواره نیز نمایشگاه اختراعات و فناوری برای بازدید دایر شده است.

این جشنواره روز جمعه به کار خود پایان می دهد.

