مسعود حسینی، رئیس کمیته برگزاری لیگ تیراندازی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: لیگ‌های تیراندازی به اهداف ثابت کشورمان به دلیل برگزاری اولین دوره رقابت‌های جایزه بزرگ بین المللی تهران چند هفته‌ای با وقفه روبه‌رو شد و تعطیل بود.

وی افزود: پس از گذشت سه هفته از تعطیلی رقابت‌های لیگ در این بخش، از پایان هفته جاری شاهد از سرگیری مسابقات در بخش مردان خواهیم بود.

وی در تشریح برنامه این هفته از مسابقات لیگ تیراندازی گفت: در این هفته تیراندازان لیگ برتری به میزبانی نیروی زمینی ارتش و تیراندازان دسته دوم در اهواز به رقابت می پردازند.

رئیس کمیته برگزاری لیگ تیراندازی خاطر نشان کرد: در این بین تیم حفاری به دلیل نداشتن سالن مجهز، مسابقات دسته یک را در تهران میزبانی خواهد کرد.

وی در مورد اینکه رقابت‌های لیگ تیراندازی بانوان چه زمانی آغاز می شود نیز گفت: این هفته شاهد برگزاری رقابت‌های بانوان نخواهیم بود و برنامه آن را اعلام خواهیم کرد. مسابقات پروازی هم در هفته‌های آینده از سرگرفته خواهد شد.

وی در پایان تصریح کرد: خوشبختانه برگزاری مسابقات جایزه بزرگ تیراندازی در تهران، باعث شد تا تیراندازان حاضر در لیگ‌ها در این رقابت‌ها حاضر شده و همین مسئله کمک خوبی به حفظ وضعیت تیراندازان کرده است تا رقابت‌های لیگ با یک افت از سرگرفته نشود.

مسابقات لیگ تیراندازی در بخش مردان در سه دسته برتر، دسته یک و دو روز جمعه 27 آبان ماه در تهران و اهواز برگزار خواهد شد.