همنوازان حصار با آواز شجریان به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین شب از کنسرت گروه موسیقی همنوازان حصار تنها در یک بخش و بدون آنتراکت با اجرای قطعاتی از موسیقی تلفیقی ایران، موسیقی فلامنکو و موسیقی کلاسیک به روی صحنه رفت .

اجرای ساز و آواز در دستگاه راست پنجگاه و بیات اصفهان با نوازندگی تارعلی قمصری و آواز همایون شجریان براساس اشعاری از حافظ، سعدی و شفیعی کدکنی نخستین بخش از این کنسرت بود، پس از اجرای این قسمت، گروه نوازی همنوازان حصار آغاز شد و هریک از اعضای این گروه موسیقی با سازهای خود به روی صحنه آمدند و علی قمصری هم در این بخش از کنسرت ساز تار را زمین گذاشت و با گیتار در جمع گروه حاضر شد و تصنیف "چه آتشها" در آواز بیات اصفهان را براساس تلفیقی از موسیقی ایرانی، فلامنکو و کلاسیک با شعری از محمد علی بهمنی را اجرا کردند.

این کنسرت با مقدمه و آواز بیات ترک با شعری از عماد خراسانی ، تصنیف"بزم تو" بر اساس شعری از سایه در آواز شوشتری، تکنوازی تار بدون کلام در آواز شوشتری، بیداد، تصنیف "نه گریه ای ، نه خنده ای" در بیداد براساس کلامی از علی غضنفری، ساز و آواز "دلم دیوانه شد" در آواز بیات اصفهان براساس شعری از عماد خراسانی،آواز گناه عشق با شعری از سعدی، دو قطعه بی کلام راهها و مقدمه تصنیف در آواز شوشتری و دشتی ، تصنیف "دل افروزتر از صبح" دردستگاه شور براساس شعری از فریدون مشیری ، مقدمه تصنیف بی کلام در آواز بیات اصفهان، تصنیف"یاران موافق" با شعری از خیام در آواز بیات اصفهان ادامه پیدا کرد.

قطعه پایانی این کنسرت به تصنیف شرم و شوق براساس شعری از سایه در آواز بیات اصفهان اختصاص داشت، همچنین گروه به درخواست حاضرین در سالن تصنیف "بی همگان به سر شود" را به عنوان قطعه بیز اجرا کردند.

لازم به ذکر است نگار خارکن نوازنده کمانچه، لعیا اعتمادی نوازنده ویولا ، آتنا اشتیاقی نوازنده ویولنسل، مصباح قمصری نوازنده بم تار، بهران آقا خان نوازنده گیتار، حسین رضایی نیا نوازنده دف و دایره ، همایون نصیری نوازنده دمام و سازهای کوبه ای و آیین مشکاتیان نوازنده تنبک از دیگر اعضای این گروه موسیقی بودند که همایون شجریان خواننده و علی قمصری نوازنده تار و سرپرست گروه را همراهی کردند.

در حاشیه

- علی قمصری در صحبت های خود از تجمیع سازهای موسیقی ایرانی ، کلاسیک و گیتار فلامنکو برای ارائه اثر تازه وعده داده بود اما آنچه از کلیت کنسرت برمی آمد آهنگسازی و ترکیب سازهای مختلف کنارهم، تنها تجربه ای خام بود که و او این تجربه نا پخته را با مخاطب های موسیقی ایرانی به اشتراک گذاشته بود ؛همایون شجریان تنها کسی بود که با آواز خود و همچنین محبوبیتی که در بین مردم دارد توانست تماشاگران را تا آخرین دقایق کنسرت بر صندلی های خود بنشاند.

-اجرای قطعه ابتدایی ساز و آواز در دستگاه راست پنجگاه یکی از بهترین بخش های این کنسرت بود چراکه همراهی تار علی قمصری با آواز همایون شجریان براساس کلامی از حافظ و سعدی و به خصوص اشعار شفیعی کدکنی زیبایی خاصی به فضای سالن بخشیده بود.

- ترکیب ویولنسل ، ویولا و همراهی آن با سازهای موسیقی ایرانی به خصوص کمانچه رنگ آمیزی زیبایی به مجموع اثر می بخشید .

- به نظر می رسید برخی از تماشاگران حاضر در سالن تنها برای تشویق کردن پی در پی به دیدن کنسرت آمده اند به این معنا که برخی از آنها بدون شناخت از ماهیت قطعه در سکوت های چند ثانیه ای که ایجاد می شد تشویق های خود را از سر می گرفتند و حس اجرا را برهم می ریختند.