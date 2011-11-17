8 جشنواره نوآوری در کشور برگزار می شود

داوود طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون پنج دوره این جشنواره در کشور برگزار شده که دوره ششم در گلستان در حال برگزاری است.

وی اظهار داشت: دو دوره دیگر نیز تا قبل از دهه فجر در کشور برگزار می شود و آثار منتخب به جشنواره چهام نوآوری و شکوفایی که جنبه ملی و بین المللی دارد راه می یابند.

طالبی عنوان کرد: جشنواره های منطقه ای جزئی از فرآیند انتخاب نهایی برای شرکت در جشنواره نوآوری چهارم است که در دهه فجر در تهران برگزار می شود.

معاون بنیاد ملی نخبگان کشور بیان داشت: شناسایی استعدادها و برگزیدگان اختراعات در کشور، ایجاد رقابت و فراهم کردن فضای لازم برای جهاد علمی از جمله اهداف است.

وی تاکید کرد: باید فضای عمومی برای فعالیت در حوزه فناوری و اختراعات در کشور آماده شود.

وی افزود: بنیاد علمی نخبگان بر اساس اهداف سند چشم انداز 20 ساله جشنواره های منطقه ای را برای هدایت، شناسایی و حمایت از نخبگان اجرا می کند.

طالبی گفت: کارهایی که در سطح یک شناسایی می شوند به جشنواره ملی و بین المللی در تهران راه می یابند و عده ای از طرحها نیز در معرض داوری قرار می گیرند و اگر در سطوح یک تا سه قرار گیرند از حمایتهایی نطیر اعتبارات پژوهشی قرار می گیرند.

وی افزود: در جشنواره چهارم بخشی بنام تجاری سازی است که فرصت خوبی فراهم می کند تا مواجهی بین مخترعان و شرکت های دانش بنیان صورت گیرد و منجر به عقد قرارداد شود.