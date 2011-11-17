رانندگان در تاریکی جاده گرگان - علی آباد قبض روح می شوند!

به گزارش خبرنگار مهر، جاده گرگان به علی آباد از جمله محورهای پرتردد گلستان است که به رغم تردد بیشمار مسافران از کمبودهایی رنج می برد.

کمبود علائم، نبود چراغ های روشنایی مسیر جاده جلین تا فاضل اباد و نبود علایم راهنمایی و هشدار دهنده سر جاده روستاها و محور رفت و امد رهگذران ، دوربرگردان های غیرمجاز و سرعتکاه های غیراستاندارد این مسیر را به جاده مرگ معروف کرده است.

روزانه تصادفهای زیادی در این مسیر رخ می دهد و ماهانه چند نفر نیز براثر وقوع تصادف در این محور جانشان را از دست می دهند.

مسیر گرگان - علی آبادکتول بیش از 40 کیلومتر طول دارد و به گفته مسئولان راهنمایی و رانندگی گلستان بیش از 20 دور برگردان این مسیر غیراستاندارد و خطرزا است.

علاوه بر این، روستاهایی بسیاری در این محور واقع شده است و تردد دستگاهها کندرو اعم از ماشین آلات کشاورزی، تیلر، تراکتور و موتورسیکلت میزان وقوع حوادث را بیشتر کرده است.

نبود چراغ های روشنایی در محور گرگان علی آباد موجب انتقاد بسیاری از اهالی روستایی حاشیه از جمله آهنگر محله، قرن آباد، تقی آباد و ... شده است.

دهیار روستای آهنگر محله با اشاره به مشکلات و کمبودهای مسیرگفت: مهمترین مشکل این مسیر نداشتن چراغ های روشنایی و نبود علایم هشدار دهنده برای رهگذران عبوری عرض جاده اصلی است که تنها در کمتر از یکماه در سر جاده آهنگرمحله سه نفر کشته شده اند.

موسی طبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اهالی منطقه برای رفع مشکلات، از اداره راه و ترابری کمترین خواسته دارند تا اقدام به نصب چراغ های روشنایی در این مسیر داشته باشد متاسفانه تاکنون این خواسته دیرینه مردم منطقه محقق نشده است.

وی عنوان کرد: ماهانه تصادفهای زیادی در این مسیر رخ می دهد و در ماه آبان نیز چند نفر جانشان را بر اثر این حادثه از دست داده اند.

وی به دوربرگردانهای غیراستاندارد این مسیر اشاره کرد و گفت: وجود این دوربرگردانهای غیرمجاز نیز تاحدی خود باعث مشکلات شده و بر شمار تصادفات افزوده است.



طبیبی یادآورشد: تقاضا می کنیم نسبت به احداث پل هوایی سر جاده روستای آهنگر محله احداث شود تا عابران برای تردد مشکلی نداشته باشند.

وی خواهان توجه ویژه مسئولان امر برای رفع این مشکلات شد.

ابوطاب ندری عضو شورای اسلامی آهنگرمحله به پمپ بنزین حد فاصل این روستا در محور گرگان - علی آباد اشاره کرد و گفت: صف های طولانی برای سوخت گیری در این منطقه نیز عامل تصادف هستند و نیاز مبرم به احداث مثلثی در ورودی جاده آهنگرمحله است

وی افزود: باتوجه به ، ورودی به پمپ بنزین از داخل جاده آهنگرمحله که مسیر تردد روستای قرن آباد و زایران امامزاده طیب (ع) است خود عاملی برای تصادف و اتفاقات بوده امید است مسئولان محترم هر چه سریعتر به احداث مثلثی و علایم رانندگی و روسنایی در این نقطه پر خطر همت گمارند.

وی گفت: جاده هنگام گرگ و میش هوا و سرشب به دلیل نداشتن چراغ های روشنایی بسیار تاریک و مرگبار است و تاکنون چندین فقره تصادف منجر به فوت در این مسیر رخ داده است.

ندری که خود سال 84 پدرش را بر اثر تصادف در سر جاده آهنگرمحله بهنگام عبور از عرض جاده از دست داده است گفت: تاکنون در همین نقطه چندین نفر جانشان را از دست داده اند و معلوم نیست کی باید این مشکل دیرینه رفع شود.

وی بیان داشت: حداقل با نصب چراغ های روشنایی و ایجاد دوربرگردانهای استاندارد می توان از وقوع بسیاری از تصادفات مرگبار در این محور جلوگیری کرد و نیاز است مسئولان توجه بیشتری داشته باشند و هشدار می دهم که اگر اتفاقی دیگر بیفتد مسئولش ، مسئولان مربوطه خواهند بود و برای لحظه ای خانواده های عزا دار را درک کنند.

یک راننده مسیر گرگان - علی آباد نیز با اشاره به کمبود علائم راهنمایی و رانندگی در این مسیر گفت: جاده هنگام شب و روزهای بارندگی بوی خون می دهد و بسیار پر حادثه است.

وی گفت: این مسیر برای مسافران غریبه که آشنا با منطقه نیستند بسیار خطرناک است و تردد ماشین الات کندرو نیز بر میزان تصادفت می افزاید.

روابط عمومی شرکت توزیع برق گلستان نیز در پیگیریهای خبرنگار مهر درباره نصب چراغ های روشنایی گفت: نصب چراغ های روشنایی در مسیرهای برون شهری و بین شهری از جمله جلین - علی آباد بر عهده راه ترابری است و این شرکت مسئولیتی ندارد.

معاون فرماندار علی آباد نیز خواهان توجه مسئولان برای رفع مشکلات شد.

ابراهیم احمدی با اشاره به تردد 18 هزار موتورسوار در این شهرستان گفت: فرهنگ سازی برای کاهش تصادفات و تخلفات راهنمایی و رانندگی امری ضروری است.

وی با اشاره به وقوع روستاهای زیادی در مسیر جاده های اصلی و فرعی بیان داشت: کشاورزی بودن منطقه، تردد ماشین آلات کندرو و فاصله نزدیک شهرها و روستاها از جمله دلایل بروز تصادفات است.

طبق آمار در هفت ماه سالجاری دو هزار و 770 فقره تصادف در گلستان به وقوع پیوسته است که در این تصادفات 270 نفر جانشان را ازدست داده اند.

راه و ترابری گلستان نیز در پیگیری خبرنگار مهر اعلام کرده است: اقدامات مربوط به نصب چراغ های روشنایی در محورهای استان در روزهای آتی اعلام می شود.

گلستان بیش از پنج هزار کیلوتر ره اصلی و فرعی دارد.