تلاش ما برای 10 تیمی شدن لیگ هندبال بانوان به نتیجه نرسید

میترا نوری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: لیگ برتر هندبال بانوان امسال قرار بود با حضور 10 تیم برگزار شود اما تلاش ما برای این اتفاق به نتیجه نرسید و در نهایت دو تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران از حضور در رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در بخش بانوان انصراف دادند.

وی افزود: ما برای حل مشکل این دو تیم مذاکرات زیادی با مسئولان باشگاه‌ها و استان‌ها انجام دادیم اما سودی نداشت. تنها تلاش کردیم تا بازیکنان این دو تیم از گردونه مسابقات حذف نشوند. برخی از بازیکنان برتر تیم اصفهان به تیم زیتون کرمان و بازیکنان تیم پرسپولیس به تیم هیوای تهران پیوستند.

نایب رئیس بانوان فدراسیون هندبال خاطرنشان کرد: هفته اول رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور در بخش بانوان در شرایطی برگزار شد که معتقدم سطح برگزاری رقابت‌ها نشان از یک تحول خوب در شیوه بازی‌ها و هدایت مربیان داشت. رقابت‌ها بسیار پایاپای و تکنیکی‌تر از قبل برگزار شد و این مسئله ما را به آینده خوش بین کرده است.

وی ادامه داد: امسال برای اولین بار شاهد حضور هندبالیست‌های خارجی هم در لیگ بانوان هستیم. دو تیم ثامن الحجج (ع) سبزوار و زیتون کرمان به ترتیب یکی، دو بازیکن خارجی استخدام کرده‌اند. این بازیکنان از کشور آذربایجان هستند و سطح فنی شان خوب است.

نوری با تاکید بر اینکه رقابت‌های لیگ امسال هم با حجاب کامل اسلامی برگزار می شود، گفت: برای اینکه بازیکنان با شرایط مسابقه با پوشش اسلامی بیشتر هماهنگ شوند رقابت‌های امسال هم به شیوه سال گذشته و با حجاب برگزار می شود.

وی در مورد اینکه چه زمانی اردوهای تیم ملی آغاز می شود، تصریح کرد: ما به فدراسیون پیشنهاد داده‌ایم با توجه به قطعی بودن حضور تیم‌مان در مسابقات هندبال بزرگسالان قهرمانی آسیا در بخش بانوان در آذرماه سال آینده، از هم اکنون مجوز برگزاری اردوهای تیم ملی را به ما بدهند که این مسئله مورد موافقت قرار گرفته و بزودی برنامه‌های خود را شروع خواهیم کرد تا به این ترتیب تیم هندبال بانوان ایران از یک سال قبل تدارک حضور در مسابقات را دیده باشد.

نایب رئیس بانوان فدراسیون هندبال در خصوص اینکه آیا فکری برای استخدام مربی خارجی هم دارید، گفت: مربیان خارجی خوب همه مرد هستند و ما قصد نداریم از حضور مربیان مرد در تیم ملی هندبال بانوان استفاده کنیم. با این حال دنبال یک مربی ایده‌آل برای تیم بانوان هستیم.