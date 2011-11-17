126 مخترع در جشنواره نوآوری دماوند شرکت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، موسی حسام عصر چهارشنبه در حاشیه افتاحیه این جشنواره افزود: این مخترعان از چهار استان گلستان، سمنان، مازندران و گیلان در این جشنواره شرکت دارند.

وی اظهار داشت: هدف اصلی جشنواره حمایت اختراعات و نوآوریهای های که برمنبانی مبانی علمی، کاربردی و تجاری سازی تولیدد می شود.

حسام گفت: در این جشنواره ها مخترعان شناسایی و از تولیداتشان حمایت می شود.

تجاری سازی اختراعات، پارک علم و فناوری و کارگاههای مرتبط با حوزه فناوری از بخش های این جشنواره است.

در حاشیه این جشنواره نیز نمایشگاه اختراعات و فناوری برای بازدید دایر شده است.

این جشنواره روز جمعه به کار خود پایان می دهد.