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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۹:۵۷

حسام:

126 مخترع در جشنواره نوآوری دماوند شرکت دارند

126 مخترع در جشنواره نوآوری دماوند شرکت دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد ملی نخبگان گلستان گفت: 126 مخترع در ششمین دوره جشنواره نوآوری و شکوفایی منطقه دماوند در استان شرکت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی حسام عصر چهارشنبه در حاشیه افتاحیه این جشنواره افزود: این مخترعان از چهار استان گلستان، سمنان، مازندران و گیلان در این جشنواره شرکت دارند.

وی اظهار داشت: هدف اصلی جشنواره حمایت اختراعات و نوآوریهای های که برمنبانی مبانی علمی، کاربردی و تجاری سازی تولیدد می شود.

حسام گفت: در این جشنواره ها مخترعان شناسایی و از تولیداتشان حمایت می شود.

تجاری سازی اختراعات، پارک علم و فناوری و کارگاههای مرتبط با حوزه فناوری از بخش های این جشنواره است.

در حاشیه این جشنواره نیز نمایشگاه اختراعات و فناوری برای بازدید دایر شده است.

این جشنواره روز جمعه به کار خود پایان می دهد.

کد مطلب 1461833

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