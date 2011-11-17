بانکی که یک میلیون تومان نداشت/ مصارفمان بالاست، وام نمی دهیم!

به گزارش خبرنگار مهر، یک شهروند خرم آبادی که برای مداوای فرزند خود به یک وام یک میلیون تومانی نیازمند بود پس از مراجعه به دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان و ارجاع ایشان به یکی از بانکهای استان با جواب منفی مدیر شعبه مواجه شد که این امر انتقاد امام جمعه خرم آباد را نیز در پی داشت.

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی که در جلسه شورای اداری استان سخن می گفت با انتقاد از عملکرد برخی مدیران بانکهای استان لرستان اظهار داشت: متاسفانه برخی از مدیران به گونه ای کار می کنند که مجبور هستیم بعضی نکات را به آنها یادآوری کنم.

وی با تاکید بر اینکه مدیران باید در راستای رفع مشکلات مردم نهایت همکاری را داشته باشند عنوان کرد: مردم استان دارای مشکلات فراوانی هستند و این امر موجب شده که همواره به بیت امام جمعه برای رفع مشکل خود مراجعه کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با تاکید بر توجه مدیران لرستان به مشکلات مردم این استان گفت: مدیران باید مشکلات مردم را بررسی و در راستای حل آن قدم بردارند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه بی توجهی به مشکلات مردم استان با دین، رسالت و مسئولیت مدیران دستگاههای جور در نمی آید ادامه داد: به طور حتم سرمایه دارها و پولدارها برای دریافت کمک مالی که به دفتر ما مراجعه نمی کنند بلکه افراد دارای مشکل مراجعه می کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه چندی پیش یکی از شهروندان استان به دلیل داشتن مشکلات مالی و برای مداوای فرزند خود به دفتر ما مراجعه کرد که ما نیز با ارجاع وی به یکی از بانکها خواستار رفع مشکل او شدیم که در نهایت تاسف بانک مربوطه از رفع مشکل این فرد سر باز زده بود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با بیان اینکه این فرد برای رفع مشکل خود نیازمند یک میلیون تومان وام بود عنوان کرد: من نیز نامه ای را به این بانک ارجاع دادم که متاسفانه این بانک در جواب نوشته بود که "احتراما به علت بالابودن مصارف این بانک در حال حاضر امکان پرداخت هیچگونه تسهیلاتی وجود ندارد"!

حجت الاسلام میرعمادی با طرح این سئوال که بالا بودن مصارف بانک یعنی چه؟ ادامه داد: عده ای هستند که وامهای میلیاردی از بانکها دریافت می کنند و این در حالی است که به راحتی این بانک می گوید به دلیل مصارف بالای بانک نمی توانیم یک میلیون به این فرد پرداخت کنیم!

وی با تاکید بر اینکه این موضوع در نظام جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست، افزود: مدیران دستگاههای اجرایی باید مشکلات مردم را حل کنند و در راستای رفع مشکلات آنها احساس مسئولیت کنند.