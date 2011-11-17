اعلام نتایج اولیه سرشماری/ ایجاد کارگروه ویژه فرار مالیاتی گروه آریا

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 که از 2 تا 22 آبان ماه امسال در سراسر کشور انجام شد یکی از مهم ترین اخبار اقتصادی هفته جاری بوده است. در این زمینه، طه نورالهی دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن در پایان سرشماری به خبرنگار مهر، گفت: جمعیت ایران بر اساس نتایج مقدماتی سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 75 میلیون نفر است.

سرشماری/ قیمت سکه

در این هفته پس از 2 ماه توقف در برگزاری نشست های شورای عالی کار برای تدوین لایحه اصلاح قانون کار، یک نشست مشترک بین کارگران، کارفرمایان و دولت با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد که قرار است بزودی و حداکثر تا یکماه آینده جمع بندی لایحه اصلاح قانون کار به اتمام برسد.

بررسی وضعیت قیمتی انواع سکه و ارز در ابتدای هفته گذشته نیز نشان می دهد سکه طرح قدیم 625 هزار تومان و طرح جدید 615 هزار تومان بود و قیمت هر دلار نیز در بازار آزاد 1336 تومان مبادله می شد. وضعیت قیمت ها در پایان هفته برای طرح قدیم همان 625 هزار تومان ثابت ماند و در مورد سکه طرح جدید هزار تومان افزایش یافت، این افزایش در مورد دلار فقط 1 تومان بوده است.

گرانی بلیت هواپیما/ بازار داغ دلالی اسکناس

علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی نیز به خبرنگار مهر در مورد افزایش قیمت بلیت هواپیما، گفت: شرکت های هواپیمایی پیشنهاد افزایش 17 درصدی قیمت بلیت را به شرط افزایش کیفیت خدمات و پرداخت بدهی شرکت ملی نفت به دولت دادند در غیراینصورت دلیلی برای افزایش قیمت بلیت وجود نداشت.

دلالان اسکناس های نو هم به مناسبت عید غدیر در این هفته بی نصیب نماندند و با افزایش قیمت انواع اسکناس نو تلاش کردند تا سود بیشتری کسب کنند. دلالان بازار سیاه اسکناس‌های تانخورده را به هر تعداد و با قیمت‌های بالا و حتی 2 برابر در اختیار مشتریان قرار دادند.

2 تغییر در بانک مرکزی/ استراتژی صنعت

اما محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی هم این هفته وعده دو جابجایی را در بدنه مدیریتی بانک مرکزی داد و گفت: انتخاب قائم مقام جدید و معاون اقتصادی جدید بانک مرکزی طی هفته جاری صورت می گیرد. البته هفته رو به پایان است و هنوز بهمنی نفرات جدید را معرفی نکرده است.

مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم این هفته از رونمایی پیش‌نویس اولیه استراتژی صنعت، معدن و تجارت خبر داد و همچنین در مورد ممنوعیت خرید کالاهای تولید داخلی از خارج کشور، گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی بخشنامه‎‌ای در این رابطه خطاب به ذیحسابان صادر کرده است.

تشکیل کارگروه ویژه فرار مالیاتی

سیدشمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام رقم بدهی های تسویه شده و نشده گروه آریا از تشکیل کمیته صیانت از فعالیت های اقتصادی این گروه در 4 استان کشور با مسئولیت استانداران خبر داد و گفت: کارگروهی ویژه در سازمان مالیاتی و حسابرسی برای مشخص شدن فرار مالیاتی این گروه تشکیل شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد بدهی های گروه امیرمنصور آریا، گفت: رقم ال سی های تسویه نشده مربوط به گروه امیرمنصور آریا که در بانک صادرات گشایش شده بود حدود 1900 میلیارد تومان بود که از این رقم به گفته بانک صادرات برای 200 میلیارد تومان آن وثیقه صادر شده بود، در عین حال بانک صادرات ادعا ندارد که این ارقام ثبت نشده است. همچنین بالغ بر 1700 میلیارد تومان دیگر نیز تسویه نشده است.

گرانی گوجه و خیار

خبرنگار مهر در این هفته گزارش داد، روند افزایش قیمت گوجه فرنگی، خیار و سایر محصولات همچنان ادامه دارد. در این میان برخی ها با وعده ورود گوجه فرنگی چابهار وبوشهر در انتظار کاهش قیمت هستند.

پس از بارش شدید باران و روند افزایش قیمت برخی محصولات کشاورزی، همچنان بازار گرانی صیفی جات ملتهب است. بارش شدید باران ظرف 2 هفته گذشته نه تنها مردم را بلکه بازار میوه و تره بار کشور را نیز غافلگیر کرد به طوری که با وجود متوقف شدن بارش ها، همچنان گرانی محصولات کشاورزی ادامه دارد.

برداشت گاز

گزارش دیگری از وضعیت تولید و برداشت گاز از میادین نشان می دهد همزمان با فرا رسیدن سرمای زودرس پائیزی تولید گاز میادین مستقل از میادین مشترک ایران پیشی گرفته و با افزایش 30 میلیون متر مکعبی به مرز 300 میلیون متر مکعب در روز رسیده است.

بر این اساس، با وجود افزایش ظرفیت برداشت روزانه گاز به حدود 250 تا 255 میلیون متر مکعب در روز از 9 فاز میدان مشترک پارس جنوبی، تولید گاز در میادین مستقل مناطق مرکزی ایران به 293 میلیون متر مکعب در روز رسیده است.