هزاران کویتی به پارلمان این کشور حمله کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع آگاه پارلمانی کویتی اعلام کردند: هزاران کویتی پس از سرکوب تظاهرات کنندگان ضد دولتی به مجلس امت این کشور یورش بردند.

"مسلم البراک" نماینده مخالف دولت کویت که به همراه تنی چند از نمایندگان و فعالان سیاسی در این تظاهرات حضور داشت اعلام کرد: ما وارد "مجلس امت" شدیم.

تظاهرات کنندگان خواستار برکناری "ناصرالمحمد الاحمد الصباح" نخست وزیر کویت و همچنین انحلال پارلمان این کشور به اتهام فساد شدند.

شایان ذکر است اخیرا نیز دهها هزار تظاهرات کننده کویتی که برخی نمایندگان مجلس امت و فعالان سیاسی نیز در میان آنها وجود داشتند از امیر کویت خواستند که برادرزاده خود را به عنوان مسئول فساد فراگیر در کشور و ضعف خدمات رسانی برکنار کند.