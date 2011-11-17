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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۰۳

هزاران کویتی به پارلمان این کشور حمله کردند

هزاران کویتی به پارلمان این کشور حمله کردند

تظاهرات کنندگان ضد دولتی در کویت پس از درگیری با نیروهای امنیتی به ساختمان پارلمان این کشور یورش بردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع آگاه پارلمانی کویتی اعلام کردند: هزاران کویتی پس از سرکوب تظاهرات کنندگان ضد دولتی به مجلس امت این کشور یورش بردند.

"مسلم البراک" نماینده مخالف دولت کویت که به همراه تنی چند از نمایندگان و فعالان سیاسی در این تظاهرات حضور داشت اعلام کرد: ما وارد "مجلس امت" شدیم.

تظاهرات کنندگان خواستار برکناری "ناصرالمحمد الاحمد الصباح" نخست وزیر کویت و همچنین انحلال پارلمان این کشور به اتهام فساد شدند.

شایان ذکر است اخیرا نیز دهها هزار تظاهرات کننده کویتی که برخی نمایندگان مجلس امت و فعالان سیاسی نیز در میان آنها وجود داشتند از امیر کویت خواستند که برادرزاده خود را به عنوان مسئول فساد فراگیر در کشور و ضعف خدمات رسانی برکنار کند.

کد مطلب 1461836

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