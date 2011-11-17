اجرای طرح زمزمه قرآنی در مدارس علمیه خواهران کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم ناصح از اجرای طرح زمزمه قرآنی در حوزه‌های علمیه خواهران کشور طی سال جاری خبر داد و افزود: هدف از اجرای این طرح، هماهنگ‌سازی و ارتقای سطح توانایی طلاب در زمینه قرائت قرآن و بسترسازی جهت انس بیشتر با قرآن است.



وی اظهار داشت: به منظور بهره‌مندی هر چه بهتر و ساماندهی طلاب در امور قرآنی در اولین قدم، برای ثبت توانایی‌های قرآنی طلاب گرامی، اقدام به ارزیابی میزان صحیح‌خوانی، تجوید و روان‌خوانی آن‌ها می‌شود.



ناصح افزود: در راستای تقویت افرادی که احیاناً در این زمینه نیازمند آموزش هستند، با برگزاری کلاس، اعطای لوح‌های آموزشی، تشکیل جلسات قرائت قرآن، مباحثه قرآنی و...، تلاش می‌کنیم تا کمبود‌ها جبران شود و طلاب در یک سطح ارتقا یافته، هماهنگ شوند.



طلاب پایه اول؛ مخاطب طرح زمزمه قرآنی



وی مخاطبان این طرح را طلاب پایه اول ذکر کرد و افزود: مدارس علمیه خواهران موظف هستند این طرح را در سال تحصیلی جاری در مورد تمام طلاب پایه اول به اجرا درآورند.



مدیر پرورشی حوزه‌های علمیه خواهران کشور یادآور شد: این طرح در سال گذشته در مورد طلاب تمام پایه‌ها اجرا و با استقبال مناسبی از سوی طلاب مواجه شد.



وی کسانی که در این طرح کار ارزیابی طلاب را برعهده خواهند داشت شامل مربیان «تدبر در قرآن» که دوره تجوید را با موفقیت گذرانده‌اند و داوران مسابقات قرآنی که از طرف مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران دارای مجوز هستند دانست و افزود: ارزیابی طلاب در مدارس علمیه خواهران انجام می‌گیرد و مدارس علمیه نتایج این ارزیابی را به معاونت فرهنگی تربیتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران ارائه می‌دهند.



ناصح ادامه داد: طلابی که نتوانند در آزمون اولیه این طرح نمره قبولی را کسب کنند، در کلاس‌های آموزشی شرکت می‌کنند و از لوح‌های فشرده استفاده می‌کنند تا در ارزیابی مجدد بتوانند نمره قبولی را به دست آورند.