ترکی داور بازی صبای قم و استقلال تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه دیدارهای هفته سیزدهم از دور رفت لیگ بر‌تر فوتبال از فردا جمعه بیست و هفتم آبان ماه آغاز می‌شود، محسن ترکی در راس تیم داوری دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و استقلال تهران این دیدار را در آبادان قضاوت خواهد کرد.



صبا تیم سوم و استقلال تهران صدرنشین جدول رده بندی لیگ برتر



بر اساس اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم تیم سوم و استقلال تهران تیم صدرنشین جدول رده بندی مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال کشور را که قرار است عصر روز شنبه بیست و هشتم آبان ماه در چارچوب دیداری از هفته سیزدهم از دور رفت یازدهمین دوره مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور در قم برگزار شود را محسن ترکی قضاوت می‌کند.



ترکی، داور با تجربه و میدان دیده این دیدار حساس بین تیم‌های فوتبال صبای قم و استقلال تهران را مس علیرضا کهوری به عنوان کمک داور اول و محمدرضا منصوری به عنوان داور دوم یاری می‌کنند ضمن اینکه محمدرضا اکبریان به عنوان داور چهارم و سیدرضا غیاثی به عنوان ناظر مسابقه، تیم داوری این مسابقه مهم را یاری خواهند کرد.



صبای قم و استقلال تهران در حالی از ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه بیست و هشتمین روز آبان ماه در دیداری از هفته سیزدهم دور رفت لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری یادگار امام شهر مقدس قم به مصاف یکدیگر می‌روند که در حال حاضر صبای قم با کسب ۲۵ امتیاز در مکان سوم جدول و در یک قدمی استقلال تهران و نفت تهران قرار گرفته است ولی تیم فوتبال استقلال تهران با کسب ۲۶ امتیاز در صدر جدول رده بندی لیگ بر‌تر فوتبال جای گرفته است.



چهار پیروزی صبا در بازی‌های خانگی



صبای قم در هفته‌های گذشته مسابقات این فصل لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور در خانه توانسته است چهار پیروزی، یک تساوی و یک باخت برابر میهمانان لیگ برتری خود به دست بیاورد و در مجموع از ۱۸ امتیاز، ۱۳ امتیاز را در بازی‌های خانگی به دست آورده است.



تیم فوتبال صبای قم در ورزشگاه‌های یادگار امام شهر تبریز، اکباتان تهران، شهید باهنر کرمان و تختی آبادان به ترتیب موفق به شکست دادن تیم‌های فوتبال تراکتور سازی تبریز، راه آهن شهر ری، مس سرچشمه کرمان صنعت نفت آبادان و کسب سه امتیاز این بازی‌ها شده است.



این در حالی است که شکست دادن تیم‌های فوتبال سایپا البرز، شهرداری تبریز، ملوان بندر انزلی و فولاد خوزستان و تساوی در مقابل تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با نتیجه بدون گل نیز در خانه برای صبا رقم خورده است، ضمن اینکه صبا در هفته دهم با یک گل مغلوب تیم فوتبال ذوب آهن شد تا به نخستین باخت خانگی نیز تن دهد.



تلاش صبا برای کسب نهمین پیروزی لیگ یازدهم



عبدالله ویسی سرمربی جوان تیم فوتبال صبای قم امیدوار است تیمش در هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور بازگشت به روند مثبت گذشته را تداوم ببخشد و در هفتمین دیدار خانگی خود در ورزشگاه یادگار امام قم مقابل تیم فوتبال استقلال تهران سه امتیاز را کسب کند.



این در حالی است که صبای قم در دو بازی آخر خود مقابل استقلال تهران در فصل گذشته موفق به شکست تیم این تیم نشده و این مهم نیز می‌تواند انگیزه بازیکنان صبای قم را برای موفقیت در این دیدار خانگی برابر شاگردان پرویز مظلومی بیافزاید.