نمایشگاه کتاب اربیل در سنندج برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، قباد میمنت آبادی با اعلام این خبر افزود: در پی تقاضای "شاکر ابوبکر عزیز" مدیر کل چاپ و نشر وزارت فرهنگ اقلیم کردستان عراق مبنی بر برپایی نمایشگاه کتاب در سنندج و موافقت کمیته مراودات استانداری کردستان زمینه عملیاتی شدن این رویداد فرهنگی در هفته چهارم بهمن ماه سال جاری فراهم شده است.

وی گفت: کتب قابل عرضه در این نمایشگاه شامل کتب حوزه ادبیات و هنر بنا به اعلام اداره چاپ و نشر وزارت فرهنگ اقلیم کردستان عراق است که مطابق قوانین و مقررات موضوعی نمایشگاهی کشورمان عرضه می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان ارتقای تعاملات فرهنگی با شمال عراق را ضرورتی اجتناب ناپذیر خواند و یادآور شد: ضابطه مند کردن مراودات فرهنگی و هنری ضمن جلوگیری از تضییع حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری، اجازه نفوذ دشمنان نظام به اخلال در روند نشر یک محصول فرهنگی با کیفیت را سلب خواهد کرد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان کردستان در پایان اظهار امیدواری کرد که زمینه برای برگزاری پنجمین نمایشگاه بزرگ کتاب استانی همزمان با این نمایشگاه در بهمن ماه در سنندج فراهم شود.