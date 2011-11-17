نبود جبهه متحد فرهنگی عامل اصلی رکود در حوزه فیلم کودک است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهدی پورصبح صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: متاسفانه در حوزه فرهنگ همکاری های بین بخشی قوی در کشور وجود ندارد و لذا این امر باعث عدم پیشرفت در این حوزه می شود.



وی عدم وجود جریان پژوهشی و نگارشی در فیلم سازی حوزه کودک و نوجوانان را از دیگر عوامل رکود در این حوزه عنوان کرد و افزود: هر چند در 2 سال اخیر جریانی راه افتاده و کارهایی نیز صورت گرفته است ولی فیلم کودک و نوجوان هنوز آن طور که باید در کشور جایگاهی ندارد.



مهدی پور افزود: طبق تفاهم نامه ای که بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت آموزش و پرورش منعقد شده است، دانش و بینش های مربوط به حوزه حوزه های تربیتی و آموزشی در کنار حوزه تخصصی سینما قرار داده می شود.



قائم مقام امور جشنواره های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: طرح سینما و مدرسه با هدف توجه بیشتر به جریان تولید فیلم ویژه کودک و نوجوان اجرا می شود که طی این طرح تمامی مراحل نگارش، تحقیق، پژوهش، تولید و اکران فیلم در یک چرخه 5 تا 10 ساله تعریف شده است.



مهدی پور با اشاره به اینکه کودکی پایه ای ترین مرحله زندگی است از این رو مسئولان کشور باید به تمامی حوزه های مربوط به کودکان و نوجوانان توجه ویژه داشته باشند.



وی با اشاره به برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان ادامه داد امسال بیست و پنجمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان در حال برگزاری است و استان زنجان برای نخستین بار برگزاری این جشنواره را به عهده دارد.



قائم مقام امور جشنواره های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از رشد 10 درصدی عداد جشنواره های کشور خبر داد و گفت: برگزاری جشنواره های هنری در طول سال باعث می شود تا جریان تولید فیلم به سایر استان های کشور نیز سرازیر شود.



وی از حضور کشورهای مختلف در جشنواره امسال خبر داد و افزود: امسال کشورهایی که در چند ماه اخیر موج بیداری اسلامی به آنجا نیز رسیده در جشنواره حضور دارند.



مهدی پور با اشاره به اینکه هنوز تا رسیدن به شرایط ایده آل خیلی فاصله داریم، ابراز کرد: با توجه به اینکه سینما کلید پیشرفت کشور است همه دستگاه ها اقتصادی، بازرگانی، صنعتی، تجاری، فرهنگی و اجتماعی در توسعه و بهبود آن کمک کنند