14 فقره جواز تاسیس صنایع کشاورزی در گلستان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی جهانشاهی افزود: این جوازها با پیش بینی سرمایه گذاری ثابت 165 میلیارد و 274 میلیون ریال و اشتغال 234 نفر و ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی 72 هزار و 420 تن صادر شده است.

وی اظهار داشت: این مجوزها در زمینه کنسرو زیتون، زیتون شور، شالیکوبی، کشتارگاه صنعتی دام، خوراک آماده طیور، بسته بندی بذر، بسته بندی گوشت قرمز سبزیجات و میوه جات خشک و پودر ضایعات کشتارگاهی و غیره ... بوده است.

وی درادامه گفت: همچنین در همین مدت تعداد 3 فقره پروانه بهره برداری در زمینه شالیکوبی، کنسرو زیتون، ترشیجات و شوریجات صادر شد.

جهانشاهی گفت: این پروانه ها با سرمایه گذاری ثابت هشت هزار و 126 میلون ریال و اشتغال 19 نفر و ظرفیت فرآوری 3150 تن صادر شد.