به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دیدار تیمهای فوتبال استقلال تهران و صبای قم از هفته سیزدهم از دور رفت مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور عصر شنبه آینده در قم برگزار میشود، آبیهای پایتخت عصر فردا وارد قم خواهند شد.
با توجه به اینکه استقلالیها تصمیم دارند در قم تمرین نکنند، به همین منظور عصر جمعه را برای حضور در قم انتخاب کردهاند تا بدین ترتیب در شهر مقدس قم حضور یافته و آماده دیدار حساس روز شنبه با شاگردان عبدالله ویسی در تیم صبای قم شوند.
ساعت ۱۳ حرکت کاروان آبیها به سمت قم
با تصمیم کادر فنی صدرنشین لیگ برتر فوتبال، کاروان تیم فوتبال استقلال به منظور برگزاری بازی خود در چهارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر ساعت ۱۳ روز جمعه هفته جاری پس از انجام آخرین جلسه تمرین خود، تهران را به مقصد قم ترک میکند.
چهار بار پیروزی استقلال در بازیهای خارج از خانه
استقلالیها در حالی روز شنبه در هفتمین بازی خارج از خانه خود در نیم فصل نخست لیگ یازدهم فوتبال باشگاههای کشور مقابل تیم سوم جدول رده بندی یعنی صبای قم صف آرایی میکنند که پیش از این شش بار در خارج از خانه بازی کردهاند و چهار برد، یک تساوی و یک باخت در کارنامه دارند.
تساوی با سپاهان اصفهان در هفته نخست
شاگردان پرویز مظلومی در هفته نخست رقابتهای در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان میهمان قهرمان فصل گذشته لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور بودند و در پایان ۹۰ دقیقه رقابت با فولاد مبارکه سپاهان تن به تساوی یک بر یک دادند.
برتری شاگردن مظلومی مقابل مس کرمان
این در حالی است که استقلالیها در دومین بازی خارج از خانه خود در نیم فصل نخست لیگ برتر این فصل در کرمان به مصاف تیم فوتبال مس این شهر رفتند و در پایان موفق شدند میزبان خود را با نتیجه دو بر یک شکست داده و صاحب سه امتیاز شوند.
عبور استقلال از فولاد
سومین بازی خارج از خانه تیم فوتبال استقلال تهران در ورزشگاه تختی اهواز و در رقابت با تیم فوتبال فولاد خوزستان و شاگردان مجید جلالی برگزار شد که آبیهای پایتخت در پایان دیداری پر گل با حساب چهار بر یک میزبان خود را در هم کوبیدند.
پیروزی استقلال در دربی پایتخت
صدرنشین مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور در چهارمین بازی خارج از خانه که داربی پایتخت نیز محسوب میشد، مقابل تیم فوتبال پرسپولیس تهران رقیب سنتی خود به میدان رفتند و در این دیدار نیز به برتری دو بر صفر دست یافتند.
نخستین باخت خارج از خانه در انزلی
با این حال موفقیتهای تیم فوتبال استقلال تهران در دیدارهای خارج از خانه در هفته نهم و در پنجمین بازی خارج از خانه آنها قطع شد و طی آن صدرنشین لیگ برتر فوتبال در دیداری که در زیر بارش شدید باران در ورزشگاه تختی انزلی برگزار شد، چهار بر دو به ملوان بندر انزلی باختند.
برتری مقابل نایب قهرمان آسیا در اصفهان
تنها تیم ۲۶ امتیازی لیگ برتر تا پایان هفته دوازدهم برای جا نماندن از صبای قم و نفت تهران در آخرین بازی خارج از خانه خود بار دیگر در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان به میدان رفت و این بار موفق شد ذوب آهن اصفهان مدعی را با نتیجه دو بر صفر شکست دهد.
در جدول لیگ برتر هم اکنون استقلال تهران با کسب ۲۶ امتیاز در صدر قرار دارد و جدیترین تعقیب کنندههای این تیم نفت تهران و صبای قم هستند که هر دو تیم ۲۵ امتیاز و در مکانهای دوم و سوم قرار دارند.
قم - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال استقلال تهران برای دیدار با صبای قم در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال در قم تمرین نمیکند.
به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دیدار تیمهای فوتبال استقلال تهران و صبای قم از هفته سیزدهم از دور رفت مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور عصر شنبه آینده در قم برگزار میشود، آبیهای پایتخت عصر فردا وارد قم خواهند شد.
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