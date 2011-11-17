کتاب "پایی که جاماند" توسط سوره مهر منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب در 768 صفحه و تیراژ دو هزار و 500 جلد با قیمت 12هزار تومان از سوی انتشارات سوره مهر و دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری منتشر می شود.

حسینی پور این کتاب را به شکنجه گر خود تقدیم کرده و در متن تقدیمیه کتاب آورده است: "تقدیم به ولید فرحان گروهبان بعثی اهل بصره. نمی دانم شاید در جنگ اول خلیج فارس توسط بوش پدر کشته شده باشد. شاید هم در جنگ دوم خلیج فارس توسط بوش پسر کشته شده باشد، شاید هم زنده باشد. مردی که اعمال حاکمانش باعث نفرین ابدی سرزمینش شد. مردی که سالها مرا در همسایگی حرم مطهر جدم شکنجه کرد. مردی که هر وقت اذیتم می کرد نگهبان شیعه عراقی علی جارالله اهل نینوا در گوشه ای می نگریست و می گریست. شاید اکنون شرمنده باشد. با عشق فراوان این کتاب را به او تقدیم می کنم. به خاطر آن همه زیبایی هایی که با اعمالش آفرید و آنچه بر من گذشت جز زیبایی نبود «و ما رعیته الا جمیلا".

کتاب "پایی که جا ماند" از جاده خندق شروع می شود و در 22 شهریور 69 که هواپیمای اسرای مجروح در باند فرودگاه مهرآباد به زمین می نشیند، پایان می یابد.