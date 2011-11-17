گره کور ترافیک بر خیابانهای کرج/ توسعه حمل و نقل عمومی تنها راهکار!

به گزارش خبرنگار مهر، کلانشهر کرج با حدود دو میلیون نفر در جمعیت در حالی عنوان کلانشهری را با خود یدک می کشد که از اولین زیرساختهای یک شهر نظیر سیستم حمل و نقل مناسب برخوردار نیست.

وجود خیابانهای قدیمی، بافتهای فرسوده فراوان، رشد روز افزون برجها و آپارتمانها در محلاتی با خیابانهای تنگ و قدیمی، عدم بهره گیری از اصول شهرسازی و ... همه و همه خیابانهای این روزهای کرج را به فرشی از خودروها بدل کرده است که برای گذر از یک سوی شهر به چند صد متر آن طرف تر گاه تا ساعتها باید در ترافیک معطل شده و تازه گوشهایت نیز به بوقهای ممتد رانندگان عادت کند.

از سوی دیگر خیابانهای تنگ و قدیمی این شهر در حالی همه روزه محل پارک خودروها می شوند و ترافیک را تقویت می کنند که تعداد پارکنیگهای موجود در سطح شهر پاسخگوی نیاز شهروندان است.

تعداد پارکنیگهای عمومی شهر کافی نیست

در معابر اصلی و مراکز پرترد کرج اغلب صاحبان خودروها با معضلی برای پیدا کردن پارک خودور مواجه اند و همین امر در برخی مواقع بروز ترافیک را در اثر پارک خودورها در دو طرف خیابانهایی با عرض کم تقویت می کند.

از سوی دیگر به دلیل قرار گرفتن کرج در شاهراه ارتباطی همه روزه شمار زیادی خودرو و مسافر نیز به کرج مراجعه می کنند که با جمعیت ساکن در کرج امیخته شده و ترافیک سنگینی را به خیابانها تحمیل می کنند.

همچنین اتوبان کرج تهران در حالی در انتظار تعریض و سایر وعده هاست که روزانه مسافران زیادی ساعتها در ترافیک این اتوبان ورودیهای کرج معطل می شوند و این ترافیک سر ریز شده به ورودیهای شهر عبور و مرور عادی شهروندان و ساکنان این مناطق را نیز با مشکل مواجه کرده است.

با این رو به نظر می رسد دست اندرکاران مدیریت ترافیک شهر باید با بهره گیری از تجارب سایر کلانشهرها از یک سو و بهره گیری از مدیریت علمی و اجرای طرحهای ترافیکی هر چه سریعتر چاره ای برای ترافیک شهر کرج کنند.

از سوی دیگر اگرچه در حوزه حمل و نقل عمومی ناوگان اتوبوسرانی کرج در سال جاری 50 دستگاه اتوبوس جدید را وارد خطوط اتوبوسرانی کرج کرده و تحولی عظیم را در این حوزه ایجاد کرد اما تردد روزانه هزاران نفر در این مرکز استان تنها با خدمات رسانی اتوبوسرانی به خوبی انجام نشده و همانند سایر کلانشهر ها کرج نیز نیازمند بهره گیری از قطار درون شهری است که اگرچه از مدتها قبل وعده آن داده شده است، اما بروز برخی مشکلات روی ریل رفتن آن را به تعویق انداخته است.

مترو درون شهری کرج که از سال 85 عملیات احداث آن آغاز شد قرار بود طی چهار سال به بهره برداری برسد که این امر محقق نشد و از سوی دیگر شهرداری وعده داده است تا سه سال دیگر قطار شهری کرج بر روی ریل می رود.

از همین رو در حالی که توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی یکی از اولویتهای مهم کلانشهرها به شمار می رود، مسئولان کرج بر آن شدند یک دهه پس از راه اندازی مترو تهران و مشاهده فواید احداث آن در توسعه و رونق حمل و نقل عمومی، کاهش ترافیک و آلودگی هوا پروژه قطار شهری در کرج را کلید زدند.



سال 85 بود که موافقت مسئولان شهر و تخصیص اعتبار اولیه، کلنگ عملیات احداث مترو درون شهری کرج به زمین خورد و نوید ایجاد متروی کرج به شهروندان داده شد.

بنا بر وعده داده شده قرار بود طی چهار سال متروی کرج روی ریل برود که اما این مهم به دلایل بسیار که عمده ترین عدم عمل به تعهدات از سوی شرکت پیمانکار عنوان می شود و نیز دخالتهای برخی در اجرای این پروژه موجب شد، وعده راه اندازی مترو با تکیمل خطوط به امروز و فرداهای فراوانی موکول شود.



در همین راستا شهردار کرج چندی پیش گفته بود: افزون بر نیاز به اعتبارات کافی جهت اجرای عملیات قطار شهری برای تحقق این مهم مدیریت صحیح و برنامه ریزی کارشناسی شده لازم است.

وی به کارگیری دو مولفه تخصیص اعتبار و اعمال مدیریت صحیح را عاملی برای بهره برداری سریعتر متروی کرج حداقل تا سه سال آینده عنوان کرده است.

این مسئول آغاز عملیات عمرانی متروی کرج را از سال 85 ذکر کرده و با بیان اینکه متاسفانه دخالت برخی عوامل مانند کمبود اعتبارات و عدم کارشناسی دقیق به منظور ارزیابی مالی را عاملی برای عدم به نتیجه رسیدن این پروژه تاکنون برشمرده است.



آقازاده، حرکت و انتخاب های نامناسب در ابتدای مسیر احداث مترو را از عوامل مهم و بنیادی تاخیر در بهره برداری از این وسیله حمل و نقل عمومی ذکر کرد و افزود: انتخاب پیمانکار مهترین عامل برای اجرایی کردن پروژه قطار شهری در موعد مقرر است.



شهردار کرج، محاسبه نادرست از برآوردهای مالی به منظور اجرای پروژه قطارشهری را به عنوان یکی دیگر از مشکلات فراروی اجرای این پروژه بیان کرد و افزود: پایین تر برآورد کردن هزینه های اجرای پروژه موجب کندی روند پیشرفت این طرح عمرانی شد.

آقازاده با اشاره به جمعیت کرج و پهنه های جغرافیایی این کلانشهر افزود: این دو فاکتور سبب افزایش حجم ترافیک در کرج است که رفع این مشکل و معضل ترافیکی نیازمند توسعه و افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله مترو است.

وی پیگیری مجموعه مدیریت شهری کرج به منظور به نتیجه رساندن پروژه قطار شهری را یادآور شد و رسیدگی به این موضوع را از اولویت ها و سرفصل های مهم کاری شهرداری خواند و عنوان کرد: مجموعه مدیریت شهری کرج همواره پیگیر این موضوع است.



شهرداری و شورا برای راه اندازی متروی کرج کوتاهی نکرده اند

آقازاده با اذعان بر تاخیر ایجاد شده در بهره برداری از متروی کرج به عنوان ضرورتی مهم برای این کلانشهر اظهارداشت: این درحالیست که شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج برای به سرانجام رساندن این پروژه کوتاهی نکرده و می توان اذعان داشت که این مجموعه مدیریتی نقش خود را در این خصوص به خوبی ایفا کرده است.

وی ادامه داد: ساخت و بهره برداری از متروی کرج در سایه تعامل دولت، تخصیص اعتبارات کافی و تصمیم گیری صحیح علمی صورت می گیرد.



بنا بر گفته شهردار و تغییر پیمانکار پروژه احداث مترو کرج، شهروندان باید امیدوارباشند که تا سه سال دیگر متروی کرج را روی ریل خواهند دید.

از سوی دیگر امید می رود مسئولان دست اندرکار امر ترافیک با بهره گیری از مدیریت علمی، تعریض معابر و خیابانها، افزایش تعداد پارکنیگهای عمومی، راه اندازی مرکز کنترل ترافیک و ... هر چه سریعتر برای کاهش ترافیک در کرج چاره اندیشی کرده و به جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه شهروندان کمک کنند.