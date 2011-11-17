باند حفاری غیرمجاز در استان ایلام منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صباح همتی اظهار داشت: با انهدام باند دیگری از حفاران غیرمجاز آثار تاریخی در استان ایلام عرصه بر مجرمان میراث فرهنگی تنگ تر شده است.



فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان ایلام افزود: در گشت شبانه توسط عوامل یگان حفاظت میراث فرهنگی به همراهی و همکاری نیروی انتظامی طی یک عملیات غافلگیرانه موفق به انهدام و دستگیری یک باند حفاری غیر مجاز شدیم.



همتی افزود: این اقدام در منطقه عمومی دهستان میشخاص شهرستان ایلام صورت گرفته است.



وی تصریح کرد: در این رابطه پنج نفر دستگیر شده و بهمراه ادوات و آلات حفاری بدست آمده از آنان از طریق نیروی انتظامی به منظور سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.